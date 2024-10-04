Türkiye’de 2021’den Bu Yana İlk Kez Oluyor! Yeni Bir Döneme Kapı Aralandı: Financial Times Yazdı, ‘En Büyüğü Gerçekleşti’

Türkiye’de uzun süredir ekonomik gündemi meşgul eden enflasyon, nihayet kontrol altına alınmaya başlandı. Financial Times’ın haberine göre, enflasyon oranı bir yıldan fazla bir süredir ilk kez yüzde 50’nin altına düştü. Bu olumlu gelişme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi politikalarında yaptığı büyük dönüşüm programının, halkın günlük yaşamını etkileyen yüksek fiyatları dizginleme yolunda ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

POZİTİF REEL FAİZ DÖNEMİ BAŞLADI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül verilerine göre, tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 arttı. Bu, bir önceki ay kaydedilen yüzde 52'lik oranla karşılaştırıldığında önemli bir düşüş. Aynı zamanda, Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviye olarak dikkat çekiyor. Financial Times bu durumu, Türkiye Merkez Bankası’nın politika faiz oranı olan yüzde 50'nin altına inen enflasyon oranıyla birlikte, 2021 sonrası Türkiye’nin ilk kez "pozitif reel faiz" dönemine girdiğini belirterek yorumladı.

Erdoğan’ın Mayıs 2023’te yeniden seçilmesinin ardından başlayan politika değişiklikleri, Türkiye ekonomisinin yeniden dengeye oturtulmasında önemli bir adım olarak görülüyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminde yaptığı "rasyonel" hamleler, fiyat artışlarını dizginlemekle kalmayıp, vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirme amacı taşıyor. Şimşek, enflasyonu düşürmenin Türkiye halkının refahını kalıcı olarak artıracağını vurguluyor.

SEÇİM SONRASI POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİNE HIZ VERİLDİ

Haberde ayrıca, Erdoğan’ın önceki düşük faiz politikalarının enflasyonu 2022 yılında yüzde 85’in üzerine çıkardığı hatırlatılıyor. Seçimler öncesi alınan popülist tedbirler, kısa vadeli rahatlamalar sağlasa da, uzun vadede ekonomi üzerinde ciddi bir yük oluşturdu. Bu süreçte birçok vatandaş, tasarruflarını koruyabilmek için dövize yöneldi ve bu durum da cari açığın genişlemesine neden oldu. Erdoğan, Mayıs 2023’te yeniden seçildikten sonra daha geleneksel bir ekonomi yönetimine geçişin ülkeyi krizden çıkarabileceğini kabul ederek, politika değişikliklerine hız verdi.

ULUSLARARASI YATIRIMCILAR TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

Bu değişimlerin bir sonucu olarak, Türkiye Merkez Bankası, son bir yıl içinde politika faizini 40 puan artırarak enflasyonu dizginlemeye yönelik adımlar attı. Aynı zamanda, yeni tedbirler uluslararası yatırımcıların yeniden Türkiye’ye dönmesine vesile oldu. Türkiye, geçtiğimiz hafta en büyük dolar cinsinden tahvil satışını gerçekleştirdi ve bu da yabancı yatırımcıların güveninin yeniden kazanıldığını gösteriyor.

Şimşek’in ekonomi programının en önemli başarılarından biri, reel faiz oranlarının pozitife dönmesi. Pozitif reel faizler, vatandaşları Türk lirası cinsinden tasarruf yapmaya teşvik ederken, ekonominin dengesizliklerini azaltmayı hedefliyor. Ancak, analistler Türk ekonomisinin hala uzun bir yoldan geçmesi gerektiğini ve Erdoğan’ın bu politikaları ne kadar sürdüreceği konusundaki belirsizliklerin sürdüğünü belirtiyorlar.

ENFLASYON DÜŞSE DE HÂLÂ FİYATLARIN ETKİSİNİ HİSSEDİYORUZ

Haberde, enflasyonun düşmesine rağmen birçok vatandaşın bu olumlu gelişmenin etkilerini henüz tam olarak hissetmediği vurgulanıyor. Özellikle Mart ayında gerçekleşen yerel seçimlerde Erdoğan’ın partisinin aldığı yenilginin, halkın yaşadığı ekonomik zorlukların bir yansıması olduğu ifade ediliyor. Ekonomi üzerindeki baskının enflasyonun düşmesiyle birlikte azalması beklenirken, 2028'deki genel seçimler, ekonomi politikalarının devamlılığını yakından takip edeceğimiz bir süreç olacak gibi görünüyor.

Kaynak: Financial Times