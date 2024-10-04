İstanbul'da Ekmeğe Dev Zam Yolda
İstanbul'da 200 gram ekmek 10 liradan satılıyor, ancak fırıncılar artan maliyetler nedeniyle zam talep ediyor. Un fiyatlarına gelen yüzde 25'lik artış ve yüksek faturalar, esnafı zor durumda bıraktı. Zam talebi kabul edilirse ekmek fiyatları 12,5 ila 15 lira arasında değişecek.
Fırıncılar, son 1 ayda un fiyatlarına yüzde 25 zam geldiğini belirterek, fiyatların 620-650 lira seviyesinden 750-800 liraya çıktığını ifade ediyor. Yüksek un fiyatları, esnafın en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumda.
FIRINCILAR MALİYETLERLE BAŞA ÇIKAMIYOR
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, un fiyatlarının yanı sıra, elektrik ve su faturalarındaki artış da fırıncıları zor durumda bırakıyor. Esnaf, aylık faturaların 50 bin lirayı aştığını ve işçi maliyetlerini karşılamakta güçlük çektiklerini dile getiriyor.
ZAM TALEBİ KABUL EDİLİRSE EKMEK FİYATI ARTACAK
Fırıncılar, ekmeğe en az yüzde 25 zam yapılması gerektiğini belirtiyor. Eğer bu talep kabul edilirse, 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 liraya çıkacak. Ancak gramaja göre değişiklik gösterebileceği için İstanbul'da ekmek fiyatlarının 12,5 ila 15 lira arasında olması bekleniyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi