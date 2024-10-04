İstanbul'da Ekmeğe Dev Zam Yolda

Fırıncılar, son 1 ayda un fiyatlarına yüzde 25 zam geldiğini belirterek, fiyatların 620-650 lira seviyesinden 750-800 liraya çıktığını ifade ediyor. Yüksek un fiyatları, esnafın en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumda.

FIRINCILAR MALİYETLERLE BAŞA ÇIKAMIYOR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, un fiyatlarının yanı sıra, elektrik ve su faturalarındaki artış da fırıncıları zor durumda bırakıyor. Esnaf, aylık faturaların 50 bin lirayı aştığını ve işçi maliyetlerini karşılamakta güçlük çektiklerini dile getiriyor.

ZAM TALEBİ KABUL EDİLİRSE EKMEK FİYATI ARTACAK

Fırıncılar, ekmeğe en az yüzde 25 zam yapılması gerektiğini belirtiyor. Eğer bu talep kabul edilirse, 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 liraya çıkacak. Ancak gramaja göre değişiklik gösterebileceği için İstanbul'da ekmek fiyatlarının 12,5 ila 15 lira arasında olması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi