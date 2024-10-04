Petrol Fiyatları Bir Günde Yüzde 5 Yükseldi: O Konuştu Piyasalar Karıştı

Petrol fiyatları, İsrail ile İran arasındaki gerilimin yükselmesiyle son bir yıldaki en büyük günlük artışını gördü. İsrail'in hafta başında İran ham petrol tesislerine yönelik olası bir saldırı yapabileceği endişeleri piyasaları hareketlendirdi. Brent petrol, Perşembe günü ABD Başkanı Joe Biden’ın, İran’ın enerji altyapısına yönelik İsrail saldırılarını destekleme olasılığını değerlendirdiği haberleriyle yüzde 5 yükseldi ve varil başına 78 seviyelerinde bulunuyor. ABD ham petrolü ise 74 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

PETROL PİYASASINI KARIŞTIRDI

Bu hafta Ortadoğu’daki petrol arzının kesintiye uğrama olasılığı nedeniyle petrol fiyatları yüzde 8'lik bir artışla son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı. Singapur'daki Mizuho Bank'tan Asya ekonomi ve strateji başkanı Vishnu Varathan, yükselen fiyatlara rağmen piyasanın henüz tam kapsamlı bir savaş olasılığını tamamen fiyatlandırmadığını belirtti.

Gerilim, İran’ın Güney Lübnan’a asker gönderme tehdidi ve İsrail'e yönelik füze saldırılarıyla artmış durumda. Bu gelişmeler, Tahran’ın Hizbullah'a karşı İsrail’in saldırılarını artırmasına yanıt olarak gerçekleşti. G-7 ülkeleri ise bölgedeki ülkeleri sorumlu ve ölçülü hareket etmeye davet etti.

GÜNLÜK 1,5 MİLYON VARİLLİK KAYIP TAHMİNİ

Orta Doğu, dünya petrol arzının yaklaşık üçte birini sağlıyor. Citigroup Inc.'in tahminlerine göre, İsrail'in İran'ın ihracat kapasitesine yönelik büyük çaplı bir saldırısı, günlük petrol arzından 1,5 milyon varillik bir kayıp yaratabilir.