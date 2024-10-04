Kapalıçarşı Altın Fiyatlarını Hareketlendirecek Saat! Gram Altının Gözü Orada: İslam Memiş, ‘2030’a Kadar Sürecek’ Diyerek Anlattı

Altın fiyatları için kritik öneme sahip gün geldi çattı. Global piyasalarda gözler bugün TSİ 15.30’da açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisi setinde olacak. Hafta boyunca gelen iş gücü piyasası öncü verilerine bakıldığında güçlü istihdam verileri, piyasalarda ABD Merkez Bankası Fed’in bir sonraki faiz indiriminin de büyük ölçekli olabileceği yönündeki beklentileri azalttı.

Son gelen veriler piyasalarda dengelenmeye neden olurken, diğer taraftan jeopolitik risklerde yaşanan yükseliş de risk iştahının baskılanmasına neden oldu. Dün gelen ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Eylül ile biten haftada 225 bine yükselerek 221 bin olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAMDA

Makro tarafta resesyon endişelerinin bir göstergesi olan iş gücü piyasası için bugün açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi son sözü söyleyecek. Ekonomistler açıklanacak veriler için yaptıkları değerlendirmede, “Eğer, güçlü sonuç gelirse Fed’in faiz indirim temposu azalabilir. Dolar biraz daha primlenebilir” yorumunu yapıyor.

ALTIN İÇİN İYİ SENARYO YARATABİLİR

Bugün veri öncesinde faiz indirimi fiyatlamaları; swap piyasalarında Fed'in Kasım toplantısında 33 baz puanlık bir politika gevşemesini gösteriyor. Bu rakam geçtiğimiz hafta 44 baz puan seviyesindeydi.

Uzmanlar tüm bu gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisini de değerlendirirken, “Beklentilere yakın hatta hafif altında gelebilecek bir veri ise en iyi senaryo olabilir” diyorlar.

ALTIN ABD İSTİHDAM VERİSİ ÖNCESİ YÜKSELİŞTE

Bu kapsamda ons altın fiyatı üst üste üç haftalık kazanç elde etmesinin ardından bu haftayı az bir değişiklikle kapatma yolunda ilerliyor. Altının ons fiyatı bu sabah ABD ekonomisinin geleceğine ve para politikasına ilişkin ipuçları verecek istihdam verisi öncesi tırmanışa geçerken şu sıralar 2.662 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yurt içinde ise 22 ayar gram altın satış fiyatı 3.122 TL, çeyrek altın 5.255 TL ve Cumhuriyet altını da 21.238 TL’den değerleniyor.

İSLAM MEMİŞ ALTINDA KRİTİK SEVİYELERİ AÇIKLADI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ons altın fiyatı için jeopolitik risklere dikkat çekerek, “Jeopolitik gerilimle altın tepki fiyatını 2680 dolar seviyesine kadar verdi. Hatta orada bir köpük oluşumu da oldu, agresif bir şekilde yükseldi. Orta Doğu'da 2030 yılına kadar savaş sürecek ve her savaşta her füzede altın tepki vermeyecek. Dolayısıyla piyasalar bunu artık normalleştirecek. Teknik olarak aşağı yönlü düzeltmeler daha bitmedi. Ons fiyatında 2580 - 2680 dolar aralığını takip ediyoruz. 2680 dolar seviyesi yukarıda test edildiği için şimdi aşağıda 2580 dolar destek seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz” yorumunu yaptı.

GRAM ALTIN TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Gram altın fiyatı tahminini değiştirmediğini söyleyen İslam Memiş, “Dolar pozisyonumuz korumaya devam ediyoruz. Gram altın tarafına baktığımız zaman gram altın şu anda 3061 lira seviyesinde. Serbest piyasalarda gram altın tarafında da takip ettiğim seviye 2980-3080 lira seviyesi. Her düşüşü yine alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim. Bu yıl sonuyla alakalı yol haritamızda herhangi bir değişiklik yok. 3000-3500 lira aralığında bir trendle yılı tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

KÜLÇE ALTIN UYARISI

Uzman isim ‘külçe altın almayın’ diyerek yatırımcıya şu mesajı da verdi:

“Biz dünyaya kıyasla ithalat yasağından dolayı 1 kilogram külçe altını 2.000 dolar 3.000 dolar daha pahalı alıyoruz. Türkiye'de külçe altınlarda işçilik var. Ben de size geçen hafta şöyle bir uyarı yapmıştım. Külçe altın almayın onun yerine Cumhuriyet altını alın. O yüzden bu külçe altınların işçiliği olduğu için zaten pahalıya alıyoruz. Bir de bunun üstüne bu kadar yüksek fiyatlama yapmak bana göre yanlış. Biz o yüzden dolarda beklemeye devam ediyoruz. Israrla açıkta beklemeyin diyorum. Çünkü açıkta beklememek için bugün elinde TL bulunduran euro alırsa daha avantajlı. Ama bugün için konuşuyorum.”