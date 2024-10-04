Togg'da Önemli Değişiklik! Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı Oldu

Türkiye'nin otomobili Togg'un yönetim kurulunda önemli değişiklikler yaşandı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu'nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) temsilen görev yapan Rifat Hisarcıklıoğlu, yerini TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken'e devretti.

Anadolu Grubu temsilcisi Tuncay Özilhan ise görevini Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Talip Altuğ Aksoy'a bırakırken, Zorlu Grubu temsilcisi olarak görev yapan Bekir Cem Köksal, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Olgun Zorlu'ya bayrağı devretti.

TOGG'UN YENİ YÖNETİM KURULUNDAKİ İSİMLER BELLİ OLDU

Genel Kurul sonrası, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yeni yönetim kurulu üyeleri Fuat Tosyalı, Ahmet Nazif Zorlu, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Talip Altuğ Aksoy, Ali Taha Koç, Şerif Yavuz Tosyalı, Şenol Kazancı, Olgun Zorlu ve Hakan Ülken olarak belirlendi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI FUAT TOSYALI

Yeni yönetim kurulu, bugün gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. Fuat Tosyalı Yönetim Kurulu Başkanı, Ahmet Nazif Zorlu ise Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

İLK MESAJI KÜRESEL PAZAR

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, görev değişikliklerine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, “Kuruluşundan bu yana Togg’a büyük emek veren ve fedakarca çalışan ortaklarımıza minnettarız. 2025 yılında başlayacak ihracatla birlikte küresel pazarlarda da büyük başarılar elde etmek ve Togg’u global bir teknoloji markası haline getirmek hedefimizdir. Yeni yönetim kurulumuzun bu yolda başarılı olmasını diliyorum.” dedi.

"HER ZAMAN YANLARINDAYIM"

Görevini Tosyalı’ya devreden Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin huzurunu yaşıyorum. Togg’un kısa sürede hem yurt içinde hem de yurt dışında bilinen ve takdir edilen bir marka haline gelmesinden büyük bir gurur duyuyorum. Togg ekibine başarılar diliyor, her zaman yanlarında olduğumu bilmelerini istiyorum.” ifadelerini kullandı.