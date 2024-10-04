Elon Musk Sahibi Olduğu X'te Rekor Kırdı: 200 Milyon Takipçiye Ulaşan İlk Kişi

SpaceX, Tesla gibi şirketlerin kurucusu ve sahibi olan Elon Musk, Twitter’a satıp alıp ismini değiştirmişti. Twitter'ı satın aldıktan kısa bir süre sonra ismini X olarak değiştiren Musk, platformda kullanıcıların pek de sevmediği kararlar alarak da çok konuşuldu. X'i satın aldığından bu yana yüzde 80 değerini de düşüren Elon Musk, platformdan yaptığı açıklamalar ile de gündem oluyor. En son X’in ana sayfa akışında, kalın yazı tipi ve italik yazıları görmekten sıkıldığını söyleyerek bu altyapının değişeceğini söyledi.

X'te milyonlarca takipçisi olan kişilerin yanı sıra milyoner ve iş insanı Elon Musk da bu isimlerden biri. Elon Musk sahibi olduğu platformda en çok takipçisi olan kişi oldu. Musk bu sayıya ulaşan ilk insan oldu. 200 milyon takipçiye ulaşan Musk'ı ikinci sırada 131 milyon takipçi ile eski ABD Başkanı Barack Obama takip ediyor.

ÇOK TAKİPÇİYE ULAŞAN KİŞİ OLDU

Platformda en çok takipçiye sahip diğer hesaplar ise şu şekilde;