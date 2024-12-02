Google Haritalar Özelliğinde Köklü Değişiklik

Google Haritalar, araçla yolculuk eden kullanıcılarına yolda olan inşaat, kaza, şerit kapatma gibi durumları diğer sürücülerle paylaşabilmelerine olanak tanıyor.

RADAR ÖZELLİĞİ KALDIRILMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda 'Haritalar' uygulamasındaki radar görebilme özelliği sona ermişti.

Bu gelişmenin ardından 'Hız Tuzağı' bildirimi kullanımdan kalkmışken, Google son güncellemeyle birlikte bu seçeneğin yerine 'polis' sekmesini getirdi.

TÜM POLİS NOKTALARI GÖZÜKECEK

Yani artık sadece hız radarları değil kullanıcılar tüm polis birimlerinin olduğu bölgeleri paylaşabilecek. Uygulamayı kullanmanın herhangi bir cezası veya yaptırımı bulunmuyor.

Polis bildirimi mobil uygulamayla birlikte Android Auto ve Apple CarPlay dahil tüm platformlarda kullanıma sunuldu.

Polis noktalarının açık olarak görünmesi ise bir güvenlik problemi yaratır mı sorusunu da beraberinde getirdi.

Kaynak: NTV