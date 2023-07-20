Haber yazan yapay zeka gazetelerin kullanımına sunuldu

Google'ın, haber içerikleri üretebilecek "Genesis" isimli yeni yapay zeka teknolojisini test ettiği bildirildi.

Son Güncelleme:
Haber yazan yapay zeka gazetelerin kullanımına sunuldu

Gazetecilere yardımcı olması için geliştirilen yapay zeka teknolojisi, ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, The Washington Post ve The Wall Street Journal'ın sahibi olan News Corp'un yöneticilerine sunuldu.

The New York Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Google'ın “Genesis” adını verdiği teknolojinin, kendisine verilen güncel olaylar dahil her türlü veriden, haber metni hazırlayabildiği belirtildi.

Google, gazeteciler için "kişisel asistan" olarak hizmet vermesi için tasarladığı bu teknolojinin, gazetecilere daha önemli haberler için zaman kazandıracağını düşünüyor.

BAZI YÖNETİCİLER GENESIS'İ "RAHATSIZ EDİCİ" BULDU

Söz konusu sunuma katılan bazı yöneticiler, Genesis'i "rahatsız edici" bularak, "doğru haber yazmak için önemli noktalardan bazılarının göz ardı edildiğini" ifade etti.

Google Sözcüsü Jenn Crider ise yaptığı açıklamada "Genesis, gazetecilerin haber yazmak ve bunları doğrulamakta sahip oldukları temel rolün yerini almayı amaçlamıyor” değerlendirmesinde bulundu.

New York City Üniversitesinden Prof. Jeff Jarvis, Google'ın yeni teknolojisinin, potansiyel olumlu ve olumsuz yanları olduğunu belirterek, "Bu teknoloji, olgusal bilgileri güvenilir şekilde sunabiliyorsa, gazeteciler kullanmalıdır" ifadesini kullandı.

Jarvis, bazı haberlerin gazeteciler ve haber kuruluşlarının nüans ve kültürel anlayışını gerektirdiğine değinerek, söz konusu teknolojinin kullanılmasının haber kuruluşlarının güvenirliğine zarar verebileceğine işaret etti.

HABER MERKEZLERİNDE YAPAY ZEKA TARTIŞMASI

Dünyanın dört bir yanındaki haber kuruluşları, haber merkezlerinde yapay zeka teknolojilerini kullanıp kullanmama konusunu tartışıyor.

The Times, NPR radyosu ve Insider dahil olmak üzere bazı kuruluşlar, "saniyelerin ve doğruluğun çok önemli olduğu haber dünyasında sorumlu şekilde nasıl uygulanabileceğini görmek için" yapay zekanın potansiyellerini keşfetmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Associated Press (AP), uzun zamandır kurumsal raporlar gibi konuların haberleştirilmesinde yapay zeka kullanırken, ajans ayrıca haber arşivini yapay zeka modeli Chat GPT ile paylaşacağını duyurmuştu.

Öte yandan, NBC News ve The Times gibi haber kuruluşları, yapay zekanın verilerini izinsiz olarak kaydetmesine tepki göstermişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Gazeteci
Son Güncelleme:
WhatsApp'ta küresel çapta erişim sorunu WhatsApp'ta küresel çapta erişim sorunu
Bilim insanlarından diş kaybı olanlar için yeni çalışma: Dişler yeniden çıkacak! Bilim insanlarından diş kaybı olanlar için yeni çalışma
Eskiler köy yoğurdunu yaparken bu tekniği uygularmış. Taş gibi yoğurt mayalama tekniği Eskiler köy yoğurdunu yaparken bu tekniği uygularmış. Taş gibi yoğurt mayalama tekniği
Yüzdeki lekeleri ilk kullanımda bile yok ediyor: Nohudun içine 3 malzeme ekleyip karıştırın ve... Yüzdeki lekeleri ilk kullanımda bile yok ediyor: Nohudun içine 3 malzeme ekleyip karıştırın ve...
ÇOK OKUNANLAR
TDK sözlüğü güncellendi: Bir ilçenin adı değişti TDK sözlüğü güncellendi: Bir ilçenin adı değişti
Erken emeklilikte tarih belli oldu: Erkek ve kadınlar için yeni yaş ve prim şartı getiriliyor! Erken emeklilikte tarih belli oldu: Erkek ve kadınlar için yeni yaş ve prim şartı getiriliyor!
Venüs retrosuna son 2 gün: En çok etkilenecek burçlar açıklandı! Yaşanacaklara dikkat Venüs retrosuna son 2 gün: En çok etkilenecek burçlar açıklandı! Yaşanacaklara dikkat
Dolar sahiplerini bir hafta önceden uyardı: 'Hazırlığa başlayın' Dolar sahiplerini bir hafta önceden uyardı: 'Hazırlığa başlayın'
Forbes hazırladı: İşte Türkiye'nin en yaşanılabilir 10 kenti Forbes hazırladı: İşte Türkiye'nin en yaşanılabilir 10 kenti