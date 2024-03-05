Erişim sağlanamıyor: Facebook ve Instagram çöktü mü?

Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'a ulaşım sağlanamıyor. Sorunun sebebine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Erişim sağlanamıyor: Facebook ve Instagram çöktü mü?

Popüler sosyal medya ağı Facebook ve Instagram’a, dünya genelinde erişim sağlanamıyor.

Binlerce Instagram kullanıcısının, uygulamayla ilgili sorunlar yaşadığı ifade edildi.

Erişimin gerçekleşmemesinin, teknik bir sorun olduğu düşünülüyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, erişim sorunu üzerine X hesabından açıklama yaptı.

Sayan, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi" dedi.

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