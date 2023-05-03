Elon Musk açıkladı: İşte Twitter'da öne çıkmanın sırrı

Twitter'ı satın aldıktan sonra platformun en çok takip edilen hesabı unvanını da ele geçiren Elon Musk şimdi de twitter'da başarılı olmanın sırlarını veriyor.

Tesla ve SpaceX'in de CEO'su olan Musk, Twitter'dan bir paylaşım yaparak hangi tweet'lerin neden öne çıktığını anlattı.

Musk'ın tweet'inde verdiği sır şu şekilde:

"Kullanıcılar ister metin, ister fotoğraf, ister video olsun bir gönderiye bakarak ne kadar çok ekranda (tweet'te) kalırsa o kadar fazla öne çıkar.

Twitter'a gönderilen bir video, harici bir bağlantıdan daha fazla gösterilecektir çünkü bir bağlantıya tıklamaktan çok bir videoyu izlemek için harcanan zaman çok daha fazladır"

Öte yandan Elon Musk, twitter'a video yükleme işleminin kötü çalıştığından da şikâyet etti ve bunu düzeltmek için çalıştıklarını belirtti.



Musk, Twitter kullanıcılarına 10 dakikadan uzun videolar için 480p çözünürlüğü tavsiye etti ve bu çözünürlüğün telefon ve dizüstü bilgisayarlar için iyi olduğunu vurguladı.