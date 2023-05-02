Tesla, İstanbul'da ikinci mağazasını açtı

Türkiye’ye resmi olarak geçen ay giriş yapan Tesla, ikinci geçici AVM mağazasını Anadolu Yakası’nda açtı. Tesla Model Y araçların sergileneceği geçici mağazası, yıl sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Son Güncelleme:
Tesla, İstanbul'da ikinci mağazasını açtı

Türkiye’de resmi olarak faaliyete geçen Tesla, ikinci geçici mağazasını Anadolu Yakası’nda Akasya AVM’de devreye aldı. Bir ayda oldukça fazla ilgiyle karşılaşan Tesla araçlar yıl sonuna kadar ziyarete açık olacak.

Çok yönlülüğü ile öne çıkan Model Y, en üst seviye güvenlik standartlarının ötesine geçmek üzere tasarlanmış, tamamen elektrikli, orta boy bir SUV otomobil. Tek şarjla 533 km’ye varan menzile ulaşan Model Y, sadece 15 dk’da 240 km’nin üstünde şarja ulaşarak seyahat özgürlüğünü yeniden tanımlıyor. Sıfırdan 100 km’ye sadece 3,7 saniyede ulaşabilen bu sportif karakterli otomobil, dört tekerden çekişli oluşu sayesinde her tür yol ve hava şartında kararlı bir sürüş sağlıyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
otomobil
Son Güncelleme:
Hep yanlış pişirmişiz… Aşçıların sırrı ortaya çıktı: Un helvasını tam kıvamlı yapan tüyo Hep yanlış pişirmişiz… Aşçıların sırrı ortaya çıktı: Un helvasını tam kıvamlı yapan tüyo
Haşlanmış yumurtayı 1 saniyede soymak böyle mümkünmüş.. İşe yarıyor Haşlanmış yumurtayı 1 saniyede soymak böyle mümkünmüş.. İşe yarıyor
Google'dan istifa eden Hinton'dan 'yapay zeka' uyarısı Google'dan istifa eden Hinton'dan 'yapay zeka' uyarısı
Google'dan Gmail uyarısı: Hesapları böyle çalıyorlar! Google'dan Gmail uyarısı: Hesapları böyle çalıyorlar!
ÇOK OKUNANLAR
Anketler ortaya çıkardı: İşte Kılıçdaroğlu'nun birinci çıkması beklenen büyükşehirler Anketler ortaya çıkardı: İşte Kılıçdaroğlu'nun birinci çıkması beklenen büyükşehirler
Millet İttifakı'nın stratejik oy hesabı: Hangi ilde hangi partiye oy vermek 360 vekili getirir? Millet İttifakı'nın stratejik oy hesabı: Hangi ilde hangi partiye oy vermek 360 vekili getirir?
9 anket şirketinden 9 farklı anket: Seçim sadece birinde ilk turda bitiyor! 9 anket şirketinden 9 farklı anket: Seçim sadece birinde ilk turda bitiyor!
MAK Araştırma Başkanı Kulat'tan çok konuşulacak ikinci tur iddiası: '7 Haziran-1 Kasım olayları yaşanabilir' MAK Araştırma Başkanı Kulat'tan çok konuşulacak ikinci tur iddiası
İslam Memiş'ten ev alacaklara acil uyarı: 'Kavgalar başlayacak' İslam Memiş'ten ev alacaklara acil uyarı: 'Kavgalar başlayacak'