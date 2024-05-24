Dünya Robot Olimpiyatı finali İzmir’de

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde yapılan basın toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Bilim Kahramanları Derneği YK Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, WRO Türkiye Genel Koordinatörü Fatma Bezek, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkan Vekili Altan İnanç katılarak toplantı sonunda Panama First Lady’si Yazmin Colón de Cortizo himayesinde gerçekleştirilen bir önceki uluslararası finalin kapanış töreninde alınan WRO bayrağı ile poz verdiler.

“DÜNYANIN İYİLİĞİ İÇİN HEP BERABER”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tugay basın toplantısında, “İzmir'i aydınlık yüzüyle, bilime, sanata, eğitime açık insanlarıyla, kültürüyle, dünyaya kendini anlatabilen bir şehir olarak tanıtmaya çalışıyoruz. Yapmamız gereken çok iş var ama bu tür organizasyonlar da uluslararası tanınırlığımızı doğal yollardan artıracak organizasyonlar. Dünyanın çok farklı yerlerinden 3 bin 500 civarında katılımcı bekleniyor. O tarihlerde şehrimizi tanıtacak organizasyonlar da bu etkinliğe eşlik edecek ve İzmir'imizi tanıtmak için önemli bir vesile olacak” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Yapılmaya çalışılanın ne kadar önemli bir eğitim çalışması olduğunu hatırlamak gerek. Teması 'Earth Allies'. Dünyanın iyiliği için hep beraber çalışma anlayışı, ben öyle anlıyorum. İnsanların erişemediği alanlarda robot teknolojisini nasıl kullanabiliriz üzerine çalışılmasını sağlamak ve yarışmayla da bunu daha ileriye götürmeye çalışmak. Dünyamızın geleceği, çocuklarımızın gelecekte dünyanın sorunlarını çözmek için çalışmak zorunda olduklarını fark etmeleri, bilimle temas etmeleri için çok önemli bir etkinlik. Bunun bir parçası olmaktan mutluyuz. Üzerimize düşeni yapacağız. İzmir'imize gelen katılımcıları en iyi şekilde ağırlayacağız. Tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla İzmir ile yakın tanışıklık içinde ülkelerine dönmelerini sağlayacağız.”

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL DE FİNALE GELECEK

Eğitimin Türkiye'de herkesin ortak konusu olduğunu ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili, aynı zamanda “Milli Eğitimden sorumlu gölge bakan” Suat Özçağdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve Bilim Kahramanları Derneği'nin birlikteliğinin çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bilim hepimizi, her tür siyasal görüşü birleştirir. Bilim geleceğimiz için önemli. Bu yapılan faaliyetler çocuklarımızda 21. yüzyıl becerilerini geliştirmenin en temel enstrümanları. Neden? Çünkü eğlenceli. Devlet okulları için, imkânı olmayan okullar için buralara katılabilmek, buradan yurt dışına gidebilmek, büyük işler bunlar. O yüzden buradayım. Genel Başkanımız Özgür Özel de burada olacak 28-29-30 Kasım'da burayı ziyaret edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu katkısı diğer kurumlara da örnek olmalı. CHP olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ile gurur duyuyoruz.”

90 ÜLKEDEN KATILIM OLACAK

Bilim Kahramanları Derneği YK Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir de basın toplantısında şöyle konuştu:

“Çok heyecanlıyız. Geçen Kasım ayında Panama'da, Panama First Lady’si Yazmin Colon de Cortizo himayesinde gerçekleşen WRO 2023 Panama Uluslararası Finali'nde WRO Dünya Robot Olimpiyatı bayrağını 2024 finali için ülkemize getirme gururunu yaşadık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ'ın katkılarıyla yaptığımız girişimin ülkemiz için de oldukça önemli bir kapıyı araladığını düşünüyoruz. 90 ülkeden programa katılan takımlar bizim rehberliğimizde 'Earth Allies' temasıyla robotik çözümler geliştirmek ve doğa ile uyum içinde yaşamanın yollarını keşfetmek üzerine çalışmaya başladılar. Katılımcılar bu sezon iki sorunun cevabını arayacaklar; robotlar doğanın tehlikeli ya da zorlayıcı olduğu yerlerde bize nasıl yardımcı olabilirler ve kısıtlı kaynakların daha verimli kullanılması için bize yol göstermeleri mümkün müdür? Katılımcıların geliştireceği fikirler için bilim insanı olarak şimdiden heyecanlıyım.”

Finalde yer alacakların kayıtları ağustosta başlayacak ve kasım başında sona erecek. Finalin tanıtım, konaklama, lojistik vb. hazırlıklarına ise şimdiden başlandı. Finale gelecek Dünyanın dört bir yanından çocukların İzmir’i ve merak edilen çevre ilçelerini tanıması için de etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem