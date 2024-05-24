Abra Partners yeni şirketi Joinstitute Akademi’yi tanıttı

Abra Partners, eğitim alanında hizmet verecek yeni şirketi Joinstitute Akademi’yi tanıttı. Joinstitute, teknolojiye ilgi duyan ve kariyerini yazılım dünyasında devam ettirmek isteyenler için istihdam garantili eğitim fırsatları sunuyor.

Joinstitute, yenilikçi ve uygulamaya dayalı online eğitim programıyla; katılımcılarına yazılım dünyasında başarılı bir kariyer fırsatının kapılarını aralıyor. Uzman ve deneyimli eğitmenler eşliğinde, katılımcıların yazılım geliştirme ve programlama konularında derinlemesine bilgi ve deneyim kazanmasını sağlıyor. Akademi, iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun becerileri sunarak, mezunlarının sektörde etkili bir başlangıç yapmasını amaçlıyor.

İSTİHDAM GARANTİSİ

“Hemen Gel Başla” sloganıyla kapılarını açan Joinstitute, eğitim sonunda başarı kriterlerini yerine getiren katılımcılarına iş garantisi veriyor. Bu büyük fırsat sayesinde katılımcılar, eğitimlerini tamamladıktan sonra iş bulma konusunda endişe duymadan kariyer yolculuklarına hemen başlayabiliyor.

İLK EĞİTİM FULL STACK DEVELOPER ALANINDA

Günümüzde dijitalleşme ve artan rekabet gelişim ihtiyaçlarını da farklılaştırıyor. Bu ihtiyaçları merkeze alan eğitim ve istihdam çözümleri sunan Joinstitute, geleneksel eğitimin sınırlarını aşan çözümler ile katılımcılarının bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirmesine olanak sağlıyor.

Alanında uzman eğitmenlerle gerçekleştirilecek ilk eğitim “Full Stack Developer” olacak. Katılımcılar öncelikle yazılım dünyasının temellerini öğrenecek; mobil, web frontend ve backend teknolojilerinde uzmanlaşacak, ardından geleceğini bu temeller üzerine inşa etme fırsatı yakalayacak. Eğitime katılmak isteyen https://joinstitute.com/ adresinden başvuru yapabilecek.

“HER ZAMAN GENÇLERİN YANINDAYIZ”

Abra Partners CEO’su Önder Hasan Badem, yeni girişimleri Joinstitute ile ilgili görüşlerini paylaştı. Badem, “Abra Partners’ın kuruluşunda bilgi teknolojileri alanında uzmanlaşan, yaratıcı ve yetenekli gençlerin azminden güç aldık. Bu ufku açık vizyonu benimsedik” dedi. Badem, holding olarak gençlerin yanında olduklarını vurguladı: “Misyonumuzdan da temel alarak, yalnızca eğitim esnasında değil, yazılım dünyasında kariyerinin başındaki gençlere destek olmayı görev ediniyoruz. Bu nedenle; ilk eğitimimiz ile başlayan istihdam garantisi sözümüzü tüm programlarımızda temel taahhüdümüz haline getiriyoruz. Joinstitute Akademi’nin önce verdiği sözden, sonra kıymetli mezunlarından güç alarak, kısa sürede alanında lider konuma geleceğine inanıyorum.”