Dünya ile İlgili Şoke Eden Açıklama: Ders Kitaplarını Yeniden Yazdıracak Keşif

Bilim insanları Dünya’nın katmanlarına ilişkin yeni bir keşif yaptı. Yeni araştırmalar, gezegenimizin bir katmanının daha olabileceği iddiasını ortaya çıkardı. Araştırmalara göre, Dünyanın iç çekirdeğinin de derinliklerinde bir çekirdek daha olabilir. Bilim insanları bu keşifle birlikte ‘ders kitaplarının yeniden yazılabileceği’ yorumunda bulundu.

Dünya üzerindeki araştırmalar sürerken, araştırmalar gezegenimizin az bilinen bölümlerini ortaya çıkarmaya devam ediyor. Son araştırmada da iç çekirdeğin derinliklerinde bir çekirdek daha olabileceğini ortaya çıkardı.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde jeofizik profesörü olan Joanne Stephenson 2021 yılında Dünya'nın yapısını, "Geleneksel olarak bize Dünya'nın dört ana katmandan oluştuğu öğretildi: kabuk, manto, dış çekirdek ve iç çekirdek" cümleleriyle ortaya koyarken, Dünya'nın dış kabuğunun altında ne olduğuna dair bilgimiz çoğunlukla volkanların açığa çıkardığı ve sismik dalgaların hareketlerine göre yapılan tahminlerden oluştu. Bilim insanları bu dolaylı gözlemlerden, sıcaklığı 5 bin dereceyi aşan kavurucu sıcaklıktaki iç çekirdeğin, Dünya'nın toplam hacminin yalnızca yüzde 1'ini oluşturduğunu hesapladı.

'DERS KİTAPLARI YENİDEN YAZILABİLİR'

Daha sonraki araştırmalarda ise Stephenson ve meslektaşları, Dünya'nın iç çekirdeğinin aslında iki ayrı katmandan oluşabileceğine dair kanıtlar ortaya çıkardı. Stephenson yeni keşfin yapıldığı zamanlarda "Bu çok heyecan verici. Ders kitaplarını yeniden yazmamız gerekebilir" açıklamasında bulunmuştu.

Bilim insanları araştırma sırasında iç çekirdekte bulunan demirin yapısında bir değişikliğe işaret edebilecek kanıtlar buldu. Böylece Dünya tarihinde belki de iki ayrı soğuma olayının yaşandığı konusunda şüpheler ortaya çıktı.

Bu bulgular, deneysel kanıtların bir kısmının Dünya'nın yapısına ilişkin mevcut modellerimizle neden uyuşmadığını açıklayabilir.