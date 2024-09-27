Samsung, Galaxy S24 FE'yi Tanıttı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka tabanlı ProVisual Engine ve Galaxy AI'nin Foto Asistanı özelliklerine sahip model, kullanıcıların daha yaratıcı olmasına imkan tanıyan gelişmiş kamera kurulumuna sahip.

Model, 6,7 inç Dinamik AMOLED 2X ekranı, uzun ömürlü 4 bin 700 mAh pili ve güçlü Exynos 2 bin 400 serisi yonga setiyle hareket halindeyken oyun oynamak için ideal.

Modelin amiral gemisi kamera kurulumunda ikisi de optik görüntü sabitlemeyle (OIS) desteklenen 3x optik yakınlaştırmalı 50MP geniş lens ve 8MP telefoto lensin yanı sıra 12MP ultra geniş lens ve 10MP selfie kamerası yer alıyor.

Model, şirketin geniş mobil ekosistemine bağlandığında, Galaxy AI özelliğiyle geliştirilmiş her deneyim daha da kullanışlı hale geliyor. Dosyalar sorunsuz bir şekilde aktarılıyor, hızla genişletilmiş ekran kurulumları yapılıyor ve sezgisel girdilerle karmaşık yaratıcı fikirler zahmetsizce hayata geçiriliyor.

Hiper bağlantılı Samsung Galaxy ekosisteminde model, üretkenliği, yaratıcılığı ve verimliliği artıran deneyimler sunuyor.

Galaxy'nin çok katmanlı güvenlik platformu Samsung Knox, uçtan uca güvenli donanım, gerçek zamanlı tehdit algılama ve iş birliğine dayalı koruma özellikleriyle kritik bilgileri güvende tutuyor ve güvenlik açıklarına karşı koruma sağlıyor.

Model, 4 Ekim'den itibaren mavi, grafit, gri mint yeşili seçenekleriyle sipariş edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı, Akıllı Telefon AR-GE Ekibi Başkanı SeaYoung Lee, herkesin en yeni mobil inovasyonlarının tüm avantajlarından yararlanmasını istediklerini belirterek, "Herkesin en yeni mobil inovasyonlarımızın tüm avantajlarından yararlanmasını istiyoruz. Galaxy AI, pek çok yeni deneyimle kullanıcıların daha iyi iletişim kurmasına, daha yaratıcı ve üretken olmasına yardımcı oluyor. Galaxy S24 FE, S24 serisinin güçlü performansını ve üstün Galaxy AI özelliklerini daha fazla kişiye ulaştıracak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA