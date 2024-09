TR83 Bölgesi’ndeki Firmalar Yüksek Teknolojiye Açık

TR83 Bölgesi’nde (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) sanayi kuruluşlarında yapılan araştırma sonucunda, firmaların yüzde 62,3’ünün Endüstri 4.0 teknolojilerini kullandığı ancak bu teknolojileri kullanma sürelerinin oldukça kısa olduğu, ayrıca firmaların büyük bir çoğunluğunun gelecekte yüksek teknoloji kullanımını arttırmayı istediği belirlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) yapılan ‘Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir Proje Toplantısı’nda bölge sanayisinin yüksek teknoloji kullanımına yönelik ihtiyaçları belirlendi.

OMÜ’nün başvuru, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü’nün ise eş başvuru sahibi olduğu, Avrupa Birliği ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) eş finansmanıyla yürütülen “This Youth Can Do A Good Job” (Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir) başlıklı proje kapsamında gelişmeleri aktarmak amacıyla toplantı gerçekleştirilirdi. OMÜ Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, Proje Yürütücüsü Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Cenk Gezegin ile fakülte akademisyenleri ve idari personeli katıldı.



Prof. Dr. Kesten, “60 kursiyer, yazılı ve sözlü sınavlarla seçildi”

Toplantıda proje hakkında detaylar aktaran Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, “Projemiz TR83 Bölgesi’ndeki (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) sanayi kuruluşlarının gelişen güncel teknoloji ve yenilikçi ihtiyaçlarına yönelik nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Sizlere projemiz hakkında önceden yaptıklarımız hakkında küçük hatırlatmalar ve bazı önemli bilgiler vermek istiyorum. 31 Temmuz 2023 tarihinde başlayan Proje kapsamında ne eğitimde ne istihdamda olan 15-29 yaş arasında mesleki eğitim görmüş gençlerden 60 kursiyer, yazılı ve sözlü sınavlarla seçildi. OMÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde proje kapsamında verilecek eğitimler için tam donanımlı iki laboratuvar ve iki atölye kurulmuştur” dedi.

Kursiyerlerin proje kapsamında kurulan bu laboratuvarlarda ve OMÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü dersliklerinde yaklaşık üç ay boyunca 400 saate yakın teorik ve uygulamalı eğitim gördüklerini aktaran Rektör Yardımcısı Kesten, “Eğitimler, alanında uzman akademisyen ve işletme sahiplerinin katıldığı konferanslar, seminerler, TR83 Bölgesi’ndeki sanayi kuruluşlarına yapılan teknik gezilere ve fuarlara katılım gibi etkinliklerle desteklenmiştir. Kursiyerler TR83 Bölgesi’ndeki sanayi kuruluşlarında işbaşı eğitimlerini ve staj eğitimlerini tamamlanmıştır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlerden 34 tanesi, çeşitli sanayi kuruluşlarında istihdam edilmiş, geri kalanların önemli bir kısmı ise askerlik, lisansüstü eğitim gibi nedenlerle henüz istihdam edilememiştir” diye konuştu.



“Üniversitemiz bu kapsamda yapılabilecek her türlü girişimi tüm birimleriyle ve olanaklarıyla desteklemektedir”

Proje kapsamında hazırlanan “TR83 Bölgesi Sanayide Yüksek Teknoloji Kullanımı İhtiyaç Alanlarının Belirlenmesi Anket Çalışması”nın uygulamasının tamamlandığını belirten Prof. Dr. Alper Kesten, “Anket çalışması, TR83 Bölgesi’nde faaliyet gösteren 228 sanayi kuruluşunun üst düzey yöneticisiyle yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Ekim ayı sonunda tamamlanacak projede görev alan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden 5 akademisyen, Organize Sanayi Bölgesi’nden 2 personel ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan 5 kursiyerin katılacağı bir yurt dışı teknik ziyaret faaliyeti için planlamalar devam etmektedir. Projemiz, öncelikle, özel olarak Samsun’da genel olarak TR83 Bölgesi’nde üniversite sanayi iş birliğinin tesis edilmesi ve buna dayalı olarak projelerin geliştirilmesi vizyonunu yansıtmaktadır. Üniversitemiz bu kapsamda yapılabilecek her türlü girişimi tüm birimleriyle ve olanaklarıyla desteklemektedir. Bu toplantının ardından, Kasım ayında, projemizin kapanış toplantısı ve bir basın toplantısı daha gerçekleştirilecektir” şeklinde konuştu.

This Youth Can Do A Good Job (Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir) Proje Kapsamında: Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin başvuru ve Samsun Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün ise eş başvuru sahibi olduğu ve AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-II) kapsamındaki “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler (NEET) İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO)” hibe çağrısı kapsamında yürütülen “Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir(This Youth Can Do A Good Job)” isimli proje kapsamında TR83 Bölgesi’nde yer alan sanayi kuruluşlarının yüksek teknoloji ihtiyaç alanlarının incelendi. Bu kapsamda TR83 Bölgesi’nde bulunan büyük, orta ve küçük sanayi kuruluşlarının yüksek teknoloji kullanımları, yeni teknolojiye olan ihtiyaçları ve bu teknolojiden yararlanmak için gerekli insan kaynağının özelliklerinin belirlenmesi hedeflendi. Araştırmanın örneklemini TR83 Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve uygun örnekleme ile seçilen 228 sanayi kuruluşu oluşturuldu. Firma temsilcileri yüksek teknoloji yeterliliklerini belirlemeye yönelik kapsamlı bir anketi yüz yüze cevaplandı. Veriler istatistiksel analiz teknikleriyle çözümlendi.



Yüzde 62,3’ü Endüstri 4.0’ü kullanıyor

Araştırma sonucunda, firmaların yüzde 62,3’ünün Endüstri 4.0 teknolojilerini kullandığı ancak bu teknolojileri kullanma sürelerinin oldukça kısa olduğu bulundu. Ayrıca firmaların büyük bir çoğunluğunun gelecekte yüksek teknoloji kullanımını arttırmayı istediği belirlendi. Firmaların gelecekte kullanmak istediği ileri teknolojiler içerisinde yapay zeka teknolojileri, otonom robot teknolojileri ve verimliliği arttırıcı teknolojiler bulunmakta. Firmaların büyük bir çoğunluğu ileri teknolojiye ulaşmakta zorluk çekmekte, yüksek teknolojiye ulaşmada yaşanan zorlukların en önemli nedeninin finansal güçlükler olduğu belirlendi.

Firmaların yüksek teknolojiye en çok ihtiyaç duyduğu üç departmanın ise tasarım, üretim ve kalite olduğu belirlendi. Firmaların yüksek teknolojiyi en çok kullanmak istedikleri üç alanın ise üretim, kalite kontrol-yazılım ve araştırma-geliştirme (AR-GE) olduğu belirlendi. Son olarak firmaların en fazla ileri teknoloji yatırımı yapmak istedikleri üç departmanın ise üretim ve AR-GE, kalite kontrol ve tasarım olduğu bulundu. Araştırma bulguları bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanayi kuruluşlarının ileri teknoloji kullanımları için ihtiyaç duydukları insan kaynağı profilinin teknik uzmanlık, eğitim, problem çözme ve analitik düşünme, iletişim ve işbirliği, yenilik ve sürekli gelişim, liderlik ve yönetim becerileri alanlarında yeterliliğe sahip bireyler olması gerektiği bulundu. Farklı eğitim programlarında öğrenim gören bireylerin bu bilgi ve becerilerini arttırması istihdam olanaklarını arttırabileceği belirlendi.

