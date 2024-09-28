Türkiye'den Elon Musk'a Lisans Çıkmadı Ama... Starlink Marketlere Kadar Düştü

Elon Musk'ın internet sağlayıcısı Starlink'e Türkiye'den lisans çıkmazken, Madagaskar'da marketlerde satıldığı ortaya çıktı. Dr. Taylan Yıldız, "Dünyayı geriden takip etmekten yorulduk vallahi” yorumunu yaptı.

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Türkiye'den Elon Musk'a Lisans Çıkmadı Ama... Starlink Marketlere Kadar Düştü

Türkiye’de internet fiyatları ‘uçarken’ internet hızı ise dünyanın gerisinde kalmaya devam ederken, dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. ABD’li iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink’e Türkiye’de halen izin çıkmazken, eski İYİ Partili Taylan Yıldız’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Geçmişte birçok Google projesinde yer alan Yıldız, Türkiye’de lisans Starlink’in nasıl dünyada hızla yayıldığını anlattı.

Yıldız, paylaşımında, Starlink’in Madagaskar’da marketlerde satıldığı bir görseli paylaştı. Yıldız, paylaşımına, "Madagaskar’da Starlink süpermarketlerde satılıyor. Biz daha lisans vermedik adamlara. Dünyayı geriden takip etmekten yorulduk vallahi” notunu düştü.

Madagaskar’da Starlink’in süper marketlerde 1.580.000 ararisine yani yaklaşık 12 bin liraya satıldığı görüldü.

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