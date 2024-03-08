Doğal taş markasından ‘Kendi ürününü tasarla’ yazılımı

Değerli doğal taşlar estetik görünümü, renkleri ve nadir bulunabilir olmasıyla birlikte eski zamanlardan günümüze kadar yoğun bir alıcı kitlesini sahip. Cognitive Market Research'ün paylaştığı verilere göre, 2023'te 33,2 milyar dolara ulaşan gelir sekmentine sahip doğal taş pazarının 2030'a kadar yaklaşık 35 milyar dolar değerine ulaşacağı öngörülüyor. Doğal taş sektöründe bir yeniliğe imza atan Osmanlı Doğal Taş ise müşterilerine değerli doğal taşlarla kendi tasarımlarını yapabilecekleri bir yazılım geliştirdiklerini açıkladı.

Osmanlı Doğal Taş Kurucusu Ahmet Osmanlı, “Müşterilerimizin kendi zevklerine ve ihtiyaçlarına uygun tasarımları oluşturabilmeleri için bir yazılım geliştirdik. Yazılımımızın müşterilerimizin kendi mağaza satışları için bir alternatif olmasını da planlıyoruz. Kullanıcılarımıza geniş ürün yelpazesi sunuyoruz. İnternet sitemiz üzerinden tasarım oluşturma aşamasına gelindiğinde her taşın etkileriyle ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor. Böylece kullanıcı ihtiyacı olan farklı taşları birleştirerek kendine özgü tarz yaratabiliyor” dedi.

“Gerçek doğal taşlar, benzersizdir”

“Doğanın bizlere verdiği en değerli armağanlarından doğal taşları layıkıyla işlemek için çalışıyoruz” diyen Osmanlı Doğal Taş Kurucusu Ahmet Osmanlı, “Doğal taşlar yeryüzünün derinliklerinden gelen eşsiz mineral oluşumlarıdır. Gerçek doğal taşlar benzersiz renk, desen ve enerjiye sahiptir. Farklı taşlar, farklı anlamlar ve özellikler taşıyarak, kullanıcılarına benzersiz deneyimler sunuyor. Biz de sitemizi ziyaret eden müşterilerimize farklı taş türlerini, boyutlarını ve ölçülerini seçebilecekleri geniş ürün yelpazesi sunuyoruz. Kolye, bileklik, tespih, küpe gibi takıların tasarımını kendi istedikleri doğal taşlarla birleştirebiliyor” ifadelerini kullandı.

“Kişiselleştirilmiş ürünlerde hayal gücü yeterli”

Gerçek doğal taşların topraktan elde edildiğini oldukça nadir bulunduklarını belirten Osmanlı Doğal Taş Kurucusu Ahmet Osmanlı, “Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda, kendi tasarımlarını yapabilecekleri bir yazılım geliştirme ihtiyacı duyduk. Benzersiz taşları, sanat eserine dönüştürme hedefiyle çıktığımız bu yolda, müşterilerimize de kendi tasarımlarını yaparak kendilerine, yakınlarına hediye etmek ya da bunu bir iş kolu kabul ederek satışını yapmak için teşvik edebiliriz diye düşündük. Müşterilerimiz sadece hayal güçlerini kullanarak eşsiz tasarımlara imza atabilir” şeklinde konuştu.

“Gelenekselle modern tasarımı birleştiriyoruz”

Ahmet Osmanlı sözlerini şöyle tamamladı: “Osmanlı Doğal Taş olarak, müşterilerimize özgünlük deneyimi sunuyoruz. Geleneksel el işçiliği ve modern tasarım anlayışını birleştiriyoruz. Her biri kendi hikayesine sahip özel koleksiyonlar tasarlıyoruz. Bu koleksiyonlar, ametistten yeşim taşına, lapis lazuliden mercana kadar geniş bir yelpazede, doğal taşların büyüleyici güzelliklerini yansıtıyor. Platformumuz yurt içi ve yurt dışından taşın estetiğini, enerjisini ve doğal güzelliğini vurgulayan ürünlerle kişisel ve mekan tasarımlarını zenginleştirmek isteyen herkese hitap ediyor.”