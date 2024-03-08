Elon Musk'tan tartışma yaratacak X kararı

Tesla, OpenAI, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, sosyal medya platformu "X" üzerinde önemli bir değişikliği gündeme getirdi. Musk, platformdaki paylaşımların beğeni ve yeniden paylaşım sayılarını kullanıcıların göremeyeceği şekilde kaldırmayı düşündüğünü belirtti.

GÖRÜNÜRLÜKLER DEĞİŞEBİLİR

Bu değişiklikle birlikte, bir gönderinin aldığı beğeni ve yeniden paylaşım sayıları artık yalnızca gönderinin sahibi tarafından görülebilecek. Bu karar, Musk'ın şirketi 2022 yılında satın almasından bu yana yaptığı yenilikler arasında yer alıyor ve sosyal medya platformunda büyük bir değişiklik anlamına geliyor. Ancak Musk, kullanıcıların beğenileri veya yeniden paylaşımları tamamen engelleyeceği yönündeki endişeleri yatıştırarak, bu özelliklerin platformda aktif kalacağını ancak görünürlüğünün değişeceğini ifade etti.

Chip Dergisi'nin haberine göre, Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) platformuna yeni bir işlevsellik kazandırma yolunda önemli bir adım daha attığını duyurdu. Platformun para transferi için gerekli lisansı almasının sadece birkaç ay uzakta olduğunu belirtti. Bu gelişme gerçekleşirse, Musk - tarihin en büyük kripto para spekülatörlerinden biri olarak tanınır - platformu potansiyel bir kripto para alışveriş merkezine dönüştürme planlarına önemli bir ivme kazandıracak.

Musk'ın bu hamlesi ve kripto para piyasalarına olan etkisi, özellikle Musk'ın favori kripto parası Doge Coin üzerinde belirgin bir etki yarattı. Son birkaç gün içinde Doge Coin, dalgalı bir piyasa eğilimi göstererek %25'e varan bir değer artışı yaşadı. Bu, Musk'ın sosyal medya ve kripto para piyasaları üzerindeki etkisinin bir kez daha altını çiziyor ve yatırımcılar arasında Doge Coin'e yönelik ilginin artmasına neden oluyor.