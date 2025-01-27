Dikkat Çeken Araştırma: Bu Kahve Türleri Kalp Krizi Riskini Artırıyor

Norveç'te yapılan bir araştırma kahve ile ilgili dikkat çeken gerçekleri ortaya koydu. Araştırmaya göre, içilen kahve türünün kalp hastalığı riskini azaltıp artırabileceği bildirildi.

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Dikkat Çeken Araştırma: Bu Kahve Türleri Kalp Krizi Riskini Artırıyor

Kahve tüm dünyada en çok tüketilen içecek türleri arasında yer alırken, Norveç’te dikkat çeken bir araştırmaya imza atıldı. Araştırmaya göre, içilen kahve türünün kalp krizi riskini artırıp azaltabileceği belirlendi. Çalışmaya katılan uzmanlar, kahve tiryakilerinin kalp hastalığı riskini azaltmak için filtre kahve içmelerinin daha faydalı olacağını bildirdi.

Bilim insanları, 20 binden fazla kişinin günlük kahve alışkanlıklarını izledi. Katılımcıların kahve alışkanlıkları, 1-2 bardak, 3-5 bardak ve 5’ten fazla olarak sınıflandırıldı. Kahve türleri, filtre, toz ve kapsül olarak ele alınırken, uzmanlar kadınların günde ortalama dört fincandan az kahve içtiğini, erkeklerin ise ortalama olarak beş bardak içtiğini tespit etti.

FİLTRE KAHVE ÖNERİLİYOR

Filtre kahvenin kolesterolü en az artıran kahve olduğunu belirten araştırmacılar, fazla kahve tüketiminin önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğini kaydetti.

Uzmanlar, düşük miktarda kahve tüketenlerin (günde iki fincandan az içenler) tercih edilen kahve türünden endişe etmemesini söylerken, günde üç fincandan fazla kahve içenlerin ise tüketimlerine dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: DHA

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