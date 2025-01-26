Tam 6 Gezegen Yan Yaa Hizalandı! Türkiye'den de Görülebiliyor

Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars yıllar sonra ilk kez yan yana hizalandı. Bir sonraki hizalanma ise 2150 yılında gerçekleşecek.

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Tam 6 Gezegen Yan Yaa Hizalandı! Türkiye'den de Görülebiliyor

Yıllar sonra ilk kez Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars aynı hat üzerinde hizalandı.

Söz konusu olay Türkiye’den de izlenebilirken, vatandaşlar yurdun dört bir yanında gökyüzünü seyretti.

Gezegenlerin bir dahaki yan yana hizalanması ise 2150 yılıda gerçekleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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