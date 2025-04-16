Dev Kalamar İlk Kez Görüntülendi

Falkor (too) adlı araştırma gemisinden yönetilen “SuBastian” adlı uzaktan kumandalı denizaltı aracı, yaklaşık 600 metre derinlikte yavru bir dev kalamara ait görüntüler kaydetti. Henüz bir feet (yaklaşık 30 cm) uzunluğunda olan kalamar, küçük boyutuna rağmen türüne özgü belirgin özellikler sergiledi. Bu kayıtlar, dünyanın en büyük omurgasızlarından biri olan dev kalamarın bugüne kadar elde edilen en net görüntüleri arasında yer aldı.

Auckland Teknoloji Üniversitesi’nden kalamar uzmanı Kat Bolstad ile cam kalamarlar üzerine çalışan Aaron Evans, görüntülerin doğruluğunu teyit etti. Araştırmacılar, kalamarın ışıldayan gözlerini de detaylı biçimde kayda aldı.

Bu dikkat çekici keşif, Güney Sandwich Adaları çevresinde yeni deniz canlılarını keşfetmeyi amaçlayan uluslararası “Ocean Census” girişiminin 35 günlük araştırma seferi sırasında gerçekleşti.

Kaynak: DHA