Yıldızların Titreşiminin Sırrı Çözüldü

Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nden (UNSW) bilim insanları, yıldızların gökyüzündeki titreşimlerinden, bu yıldızların yaşını, kütlesini ve evrimsel durumunu tespit etmenin mümkün olduğunu ortaya koydu.

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Yıldızların Titreşiminin Sırrı Çözüldü

NASA'nın Kepler K2 göreviyle elde edilen verilerle, 4 milyar yaşındaki 27 yıldızın oluşturduğu M67 yıldız kümesi üzerinde yapılan çalışma, yıldız iç yapısını anlamaya yönelik şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı analizlerden biri olarak öne çıkıyor.

UNSW Fizik Fakültesi’nden Dr. Claudia Reyes’in liderliğinde yürütülen araştırma, yıldızların yaydığı frekansları tıpkı bir parmak izi gibi okuyarak, her bir yıldızın iç yapısını, sıcaklığını ve yaşını belirlemeyi başardı. Çalışma, yıldızların farklı frekanslarla titreştiğini ve bu frekansların, yıldızların yaşını belirleyebileceğini gösterdi. Prof. Dennis Stello, bu yöntemle yıldızların iç yapısına dair daha güvenilir modeller geliştirilebileceğini söylerken, Dr. Reyes, bu frekanslardaki özel imzaların keşfinin beklenmedik bir sonuç olduğunu vurguladı.

Kaynak: DHA

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