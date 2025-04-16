PlayStation'dan Dev Zam! Kara Haber Maille Geldi, Kullanıcılar Şokta

PlayStation Plus kullanıcıları aldıkları mail ile şoke oldu. Aboneliklere dev zam gelirken, PlayStation Plus Deluxe aboneliğinin fiyatı 4266 TL'ye çıktı

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
PlayStation'dan Dev Zam! Kara Haber Maille Geldi, Kullanıcılar Şokta

Teknoloji devi Sony’nin PlayStation Plus hizmetine gelen zam Türkiye’deki kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Söz konusu hizmete 2023’te de dev bir zam gelmiş ve zammın oranı yüzde 600 olmuştu.

PlayStation Plus hizmetine 2025 yılında gelen zam kullanıcılara mail yoluyla bildirildi. Zammın 24 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı öğrenilirken, en pahalı aboneliğin yıllık fiyatı tahmini olarak 4.266 TL’ye çıkacak. En ucuz aboneliğin yıllık fiyatının ise 2.100 TL olması bekleniyor.

PlayStation’dan kullanıcılara gönderilen mailde şu ifadelere yer verildi:

“Bu fiyat artışı, 24 Haziran 2025'te veya sonrasında gerçekleşecek bir sonraki ödeme tarihinize kadar geçerli olmayacaktır. Ancak, bir sonraki ödemenizden önce yapacağınız seviye yükseltme, düşürme veya ek süre satın alma gibi üyelik değişiklikleri, planınızı yeni fiyatlara göre güncelleyecektir. Aboneliğinizi dilediğiniz zaman değiştirebilir veya iptal edebilirsiniz.”

PlayStation'dan Dev Zam! Kara Haber Maille Geldi, Kullanıcılar Şokta - Resim : 1

YENİ FİYATLAR NASIL?

Paket

Mevcut Fiyat

Yeni Fiyat

1 Aylık Essential

175 TL

270 TL

3 Aylık Essential

440 TL

Tahmini 685 TL*

12 Aylık Essential

1.400 TL

Tahmini 2.180 TL*

1 Aylık Extra

260 TL

Tahmini 405 TL*

3 Aylık Extra

720 TL

Tahmini 1.121 TL*

12 Aylık Extra

2.340 TL

Tahmini 3.645 TL

1 Aylık Deluxe

305 TL

Tahmini 475 TL*

3 Aylık Deluxe

830 TL

Tahmini 1.292 TL*

12 Aylık Deluxe

2.740 TL

4.266 TL

BAZI KULLANICILAR 27 YILLIK ABONELİK ALMIŞTI

2023 yılında gelen dev zammın duyurulmasının ardından kullanıcılar karara çok sert tepki göstermiş bazı kullanıcılar ise zam korkusuyla tam 27 yıllık abonelik alarak 2050’ye kadar kendilerini fiyat artışına karşı korumuştu.

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