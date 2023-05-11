Araştırma: Çocuklukta karşılaşılan cinsiyet ayrımcılığı beyni etkiliyor

Yapılan bir araştırmaya göre, çocuklukta karşılaşılan cinsiyet ayrımcılığı beynin bazı bölümlerini inceltebiliyor.

Son Güncelleme:
Araştırma: Çocuklukta karşılaşılan cinsiyet ayrımcılığı beyni etkiliyor

Birçok ülkeden verilerin incelendiği bir araştırma, çocuklukta maruz kalınan cinsiyet ayrımcılığının, beynin bazı bölümlerini inceltebileceğini ortaya koydu.

Medical Xpress’te yer alan habere göre, dünya genelinden nörolog, psikolog ve ruh sağlığı uzmanlarının da aralarında olduğu bilim insanları, cinsiyet ayrımcılığının, çocukluğunda cinsiyetinden dolayı farklı tutum ve davranışlara maruz kalan kadınların beynine olası etkilerini araştırdı.

Araştırmada, 29 ülkeden, MR (Manyetik Rezonans) çektiren 7 bin 876 kişinin sağlık verileri incelendi. Verileri incelenen kişilerin sosyal statüleri ve akademik geçmişleri de göz önüne alınan araştırmada, kadınların ülkeleriyle ilgili olarak cinsiyet ayrımcılığının derecesini tanımlamakta kullanılan eşitsizlik göstergeleri de ele alındı.

Araştırmada, eşitsizlik göstergesinin yüksek olduğu ülkelerden olan kadınların beyinlerinin 3 bölgesinin, eşitsizlik göstergesinin düşük olduğu ülkelerdeki kadınlarınkine göre, daha ince olduğu sonucuna ulaşıldı.

Eşitsizlik göstergesi yükseldikçe, beynin söz konusu bölümlerindeki incelmenin de arttığı kaydedilen araştırmanın sonuçları, “Proceedings of the National Academy of Sciences” dergisinde yayımlandı.

Son Güncelleme:
Twitter temizliğe başladı: Bazı hesaplar silinecek Twitter temizliğe başladı: Bazı hesaplar silinecek
Halk TV alarma geçti! Ünlü ekran yüzüne yakalama kararı çıkarılmıştı... Halk TV alarma geçti! Ünlü ekran yüzüne yakalama kararı çıkarılmıştı...
Hiçbir terzinin bile bilmediği tüyo! 4 adımda ütüsüz kıyafetleri ütülü yapın Hiçbir terzinin bile bilmediği tüyo! 4 adımda ütüsüz kıyafetleri ütülü yapın
Apple kurucu ortağı, yapay zeka teknolojisi hakkında uyardı! Apple, yapay zeka teknolojisi hakkında uyardı!
ÇOK OKUNANLAR
'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi' 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'
Herkesi ilgilendiriyor: Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem başlıyor Herkesi ilgilendiriyor: Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem başlıyor
Avrupa kulisleri: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan için hangi senaryolar konuşuluyor? Kılıçdaroğlu ve Erdoğan için hangi senaryolar konuşuluyor?
Kardeşi kardeşe düşüren Yalı Partisi: ‘Erdoğan seni istemiyor’ deyip kapı önüne koydular Kardeşi kardeşe düşüren Yalı Partisi: ‘Erdoğan seni istemiyor’ deyip kapı önüne koydular
Havaların ısınacağı tarih belli oldu Havaların ısınacağı tarih belli oldu