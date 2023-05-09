Apple kurucu ortağı, yapay zeka teknolojisi hakkında uyardı!

BBC'ye açıklamalarda bulunan Wozniak, yapay zekanın faydalı yönleri olduğu gibi zararlı yönlerinin de bulunduğunu söyleyerek teknolojinin "art niyetli" kişiler tarafından kullanıldığında tehlikeli bir hal alabileceğini belirtti.

Art niyetlilerin, yapay zeka yardımıyla yaptıkları dolandırıcılıklarda insanları daha kolay kandırabilecekleri konusunda uyarıda bulunan Wozniak, yapay zeka ile yapılan dolandırıcılıkların tespiti ve dezenformasyonun önüne geçilmesinin çok daha zor olabileceğini kaydetti.

"AKILLI VE İKNA EDİCİ"

Wozniak, yapay zekanın, duygu sahibi olmadığı için insanların yerini alamayacağını ancak ChatGPT gibi programlar sayesinde son derece akıllı ve ikna edici olduğunu söyledi.

DÜZENLEME TARTIŞMALARI

Yapay zeka teknolojileri üzerine yürütülen; sınırlandırma ve düzenleme getirme tartışmalarına da değinen Wozniak, insanların kullanımına sunulan herhangi bir şeyin yol açtığı zararlardan, onu üretenlerin de sorumlu olması gerektiğini vurguladı.

Wozniak, "her şeyin yanlarına kar kalacağını düşünen" büyük teknoloji şirketlerinden söz konusu düzenlenmelerle hesap sormanın mümkün olamayacağını ileri sürdü.

Teknolojideki gelişimin durdurulmasının mümkün olmadığını da sözlerine ekleyen Wozniak, söz konusu olumsuz durumların ortaya çıkmaması için insanların daha iyi bir teknoloji eğitimine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Avrupa Birliği, yapay zeka teknolojilerine yönelik katı kurallar içeren düzenlemeler üzerinde çalışırken G7 ülkeleri teknoloji ve ekonomi bakanlarının katıldığı ve 29-30 Nisan'da Japonya'nın Takasaki kentinde düzenlenen toplantıda yapay zeka konusunda risk değerlendirmesine dayalı denetleyici bir düzenlemenin oluşturulması için görüş birliğine varmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem