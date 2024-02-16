Apple'ın 32 yıllık tasarımcısı görevi bırakıyor

Apple'ın en kıdemli ürün tasarımcılarından biri olan Bart Andre, 30 yılın ardından şirketten ayrılmaya hazırlanıyor.

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Apple'ın 32 yıllık tasarımcısı görevi bırakıyor

Jonny Ive uzun bir süre Apple'ın endüstriyel tasarımının yüzü ve yıldızı oldu. Ive, lansman etkinliklerinde Apple ürünlerinin tasarım kararlarını açıklayan kişi olarak tanınıyor. Ive'ın vizyonu Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs'un vizyonuyla örtüşüyordu ve ikili çok da iyi anlaşıyordu. Bu nedenle Ive'ın 2019'da Apple'dan ayrılmaya karar vermesi şirket için büyük bir olay olmuştu.

Ancak Ive'ın tasarım çizgileri artık Apple'ın cihazlarında eskisi gibi görülmüyor. Ekibin diğer bazı üyeleri de ya emekli oldu ya da ayrıldı. Apple'ın en uzun süre görev yapan tasarımcısı olan ve 1992 yılında Jonny Ive ile birlikte şirkete katılan kıdemli tasarımcı Bart Andre de bu kervana son katılan kişi oldu.

32 YILIN ARDINDAN EMEKLİ OLDU

Chip'in aktardığına göre, Bloomberg, Andre'nin şirkette 30 yılı aşkın bir süre geçirdikten sonra emekli olduğunu bildirdi. Andre'nin ayrılması Ive'ın eski tasarım ekibinde büyük bir değişim yaşanacağı anlamına geliyor. Zira Apple'da Ive'ın tasarım ekibinde çalışan neredeyse hiç kimse kalmadı.

Andre'nin iş arkadaşlarına emekli olacağını söylediği belirtiliyor. Andre "Ive'ın en iyi yardımcılarından biri" olarak tanımlanıyor ve aynı zamanda Apple patentlerinin en büyük ortaklarından biri. Andre'nin ayrılması, şirketin artık tasarım tercihlerinde fazla yenilikçi olmadığı gerekçesiyle eleştirildiği bir dönemde, Apple'ın tasarım ekibinde şüphesiz büyük bir sarsıntı yaratacak.

Apple'ın tasarım ekibi artık COO Jeff Williams tarafından yönetiliyor ve tasarım ekibinin tasarım bölümünü bir operasyon sorumlusunun yönetmesinden pek memnun olmadığı ve son maliyet düşürme önlemlerinin de personelin pek hoşuna gitmediği iddia ediliyor. Zira Ive döneminde tasarım ekibi, şirket için anlık bir getiri sağlamayacak keşif projeleri üzerinde çalışabiliyordu. Bu tür keşif projeleri artık azaltılmış durumda.

Andre'nin bundan sonra atacağı adımların ne olacağı konusunda ortada henüz bir bilgi bulunmuyor.

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