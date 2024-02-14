Armongate Dijital Anahtar ile her gün 250 bin kez kapı açılıyor

Günlük hayatımızda 24 saat boyunca yaşadığımız bina, çalıştığımız plaza, üye olduğumuz spor salonu, gittiğimiz AVM’nin otoparkı, katıldığımız etkinlik gibi pek çok mekana giriş-çıkış yapıyoruz. Kart kullanımıyla geçiş yapılması, kart kaybolması ya da çalınması kullanıcı geçişlerini aksatmakla beraber güvenlik açıklarına da sebep oluyor. Çalışma ve sosyal hayatımız onlarca farklı alanda faaliyet gösteren markalara ait ofislerin, herkese açık AVM’lerin ve çok sayıda üyenin bulunduğu spor salonlarının olduğu yüksek plazalarda geçiyor. Giriş çıkış yaparken insan kaynaklarının ya da müşteri ilişkileri biriminin verdiği klasik geçiş kartlarını kullanıyoruz. Kartımızı kaybettiğimiz ya da çaldırdığımız durumlarda ise, bu kartı elinde bulunduran kişiler hırsızlık gibi çeşitli suçları işlemek adına kart sahibinin yerine turnikeden geçiş yapabiliyor. Geçiş kartlarının kaybedilmesi nedeniyle güvenlik, insan kaynakları ve IT ekipleri arasında kişinin kimliğinin teyit edilmesine bağlı zaman kaybı oluşuyor ve yenilenen her giriş çıkış kartı şirket bütçesine zarar olarak yazılıyor.

En son teknolojiyi sunmakta kararlıyız

Yaşanan geçiş sistemleri sorunları markaların imajlarına zarar verirken, Armongate’in ortaya koyduğu teknolojiler çalışma yaşamı, sosyalleşme ve alışverişi zevke dönüştürüyor. Armongate COO’su Göksun Aktaş, sahip oldukları inovasyon ve Ar-Ge gücü ile birçok üstün geçiş teknolojisini okullar, hastaneler, kampüsler, AVM’ler, plazalar ve binalarda başarıyla hayata geçirdiklerini belirtti. Bir kez çalışmaya başladıktan sonra sürekli olarak en yeni teknolojiyi müşterilerine sunduklarını söyleyen Aktaş, Geçiş Kontrol, Ödemeli Geçiş, Ziyaretçi Yönetimi ve Mobile Intercom ürünleri ile müşterilerine hızlı, temassız ve güvenli geçiş sağladıklarını söyledi.

Kartı unutabiliriz ama telefonumuzu asla

Armongate’nin fiziki anahtar ve karta gerek kalmadan cep telefonu, T.C kimlik kartı veya pasaport kullanılarak sağladığı yeni nesil geçiş kontrol teknolojisinin detaylarını aktaran Göksun Aktaş, şu bilgileri verdi:

“Geçiş Kontrol uygulamalarımız ile akıllı telefonların Bluetooth, NFC ve QR gibi özellikleri kullanılarak geçiş sağlayabiliyoruz. Bunun dışında kişiye özel T.C. kimlik kartları ve pasaportlarda yer alan MRZ datası okutularak, temassız, hızlı geçiş sağlayan teknolojiyi uygulamaya alıyoruz. Bu yöntemler her alanda kartlı geçiş sistemine göre birçok avantaj sağlıyor. Çünkü hepimiz iş yerine, evimize ve spor salonuna giriş için ayrı kartlar taşımak zorundayız fakat Armongate ile tüm geçişleri tek bir cep telefonu uygulaması ya da T.C. kimlik kartı ve pasaport ile çözmek mümkün. Böylece kartım kayboldu, çalındı kaygısı yaşamadan daima yanımızda olan telefonumuz ve kimliğimiz ile kapıların bize kolayca açılmasını sağlıyoruz.”

Bulut teknolojisi sayesinde alt yapı için ekstra yatırım yapmaya gerek yok

Uygulamanın her türlü kapı, kurum ve bina için güvenli giriş çıkış sağlayan yeni nesil bir geçiş teknolojisi olduğunu kaydeden Armongate COO’su Göksun Aktaş, “Bulut tabanlı yazılımımız geçiş kontrol sisteminin yönetiminde gelişmiş kontrol, yüksek güvenlik ve kolay izlenebilirlik sağlıyor. Bir şehirde merkezi ve Türkiye çapında şubeleri, mağazaları olan firma, ilgili personelinin mesai başlangıcı ve bitimi, mola zamanlarını tam olarak sistemde görebilir, verilere erişebilir ve bunu raporlayabilir. Bu bilgiler için de markanın ayrıca BT alt yapı yatırımı yapmasına gerek kalmaz ve tasarruf sağlanır. Bir günde ortalama kapılar 250 bin kez bizim üstün teknolojimiz ile açılıp kapanıyor. Türkiye’deki her kapıyı dijital anahtarla açıp kapatmak istiyoruz. Tüm yatırımlarımızı da bu hedefe ulaşmak için gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.