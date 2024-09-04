AnTuTu duyurdu: Hem Güçlü Hem Uygun Fiyatlı Android Telefonlar Belli Oldu

AnTuTu'nun 1-31 Ağustos tarihleri arasında topladığı verilere göre, Temmuz ayında piyasaya sürülen Red Magic 9S Pro+, performans sıralamasının zirvesinde yer alıyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle donatılmış olan bu telefon, AnTuTu'dan ortalama 2.127.528 puan almış durumda. Listenin 2 ve 3. sırasına bakıldığında ise OnePlus Ace 3 Pro (2.107.208 puan) ve Dimensity 9300+ işlemcili Redmi K70 Ultra (2.106.419 puan) var.

Sıralamanın devamında, ROG 8 Pro, iQOO Neo 9S Pro ve Redmi K70 Ultra sırasıyla dördüncü, beşinci ve altıncı sırada yer alıyor. Bu modelleri, X100 Ultra, X100 Pro, X100 ve OnePlus 12 takip ediyor.

- Red Magic 9S Pro+

- OnePlus Ace 3 Pro

- iQOO Neo 9S Pro+

- ROG 8 Pro

- iQOO Neo 9S Pro

- Redmi K70 Ultra

- X100 Ultra

- X100 Pro

- X100

- OnePlus 12

HEM GÜÇLÜ HEM UYGUN FİYATLI

Bütçe dostu telefonlar listesinde ise büyük bir değişiklik gözlemlenmedi. Listede çoğunlukla Dimensity 8000, Snapdragon 7+ Gen 3 ve 7+ Gen 2 serilerinin hakimiyetini sürdüğü görülüyor. Ağustos ayının birincisi, 1.421.209 puanla OnePlus Ace 3V oldu. Onu, Realme GT Neo 6 SE ve Redmi K70E izliyor.

Bu listeyi takip eden modeller ise şu şekilde sıralanıyor:

- Realme GT Neo5 SE

- Redmi Note 12 Turbo

- iQOO Z8

- iQOO Neo7 SE

- OnePlus Ace Racing Edition

- Redmi Note 12T Pro

- Oppo K10 5G

EN GÜÇLÜ ANDROİD TELEFONLAR

- OnePlus Ace 3V

- Realme GT Neo 6 SE

- Redmi K70E

- Realme GT Neo5 SE

- Redmi Note 12 Turbo

- iQOO Z8

- iQOO Neo7 SE

- OnePlus Ace Racing Edition

- Redmi Note 12T Pro

- Oppo K10 5G