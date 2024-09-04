AnTuTu duyurdu: Hem Güçlü Hem Uygun Fiyatlı Android Telefonlar Belli Oldu
Akıllı telefon performansını kıyaslayan popüler platform AnTuTu, Ağustos ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte geçtiğimiz ayın en güçlü ve bütçe dostu modelleri...
AnTuTu'nun 1-31 Ağustos tarihleri arasında topladığı verilere göre, Temmuz ayında piyasaya sürülen Red Magic 9S Pro+, performans sıralamasının zirvesinde yer alıyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle donatılmış olan bu telefon, AnTuTu'dan ortalama 2.127.528 puan almış durumda. Listenin 2 ve 3. sırasına bakıldığında ise OnePlus Ace 3 Pro (2.107.208 puan) ve Dimensity 9300+ işlemcili Redmi K70 Ultra (2.106.419 puan) var.
Sıralamanın devamında, ROG 8 Pro, iQOO Neo 9S Pro ve Redmi K70 Ultra sırasıyla dördüncü, beşinci ve altıncı sırada yer alıyor. Bu modelleri, X100 Ultra, X100 Pro, X100 ve OnePlus 12 takip ediyor.
- Red Magic 9S Pro+
- OnePlus Ace 3 Pro
- iQOO Neo 9S Pro+
- ROG 8 Pro
- iQOO Neo 9S Pro
- Redmi K70 Ultra
- X100 Ultra
- X100 Pro
- X100
- OnePlus 12
HEM GÜÇLÜ HEM UYGUN FİYATLI
Bütçe dostu telefonlar listesinde ise büyük bir değişiklik gözlemlenmedi. Listede çoğunlukla Dimensity 8000, Snapdragon 7+ Gen 3 ve 7+ Gen 2 serilerinin hakimiyetini sürdüğü görülüyor. Ağustos ayının birincisi, 1.421.209 puanla OnePlus Ace 3V oldu. Onu, Realme GT Neo 6 SE ve Redmi K70E izliyor.
Bu listeyi takip eden modeller ise şu şekilde sıralanıyor:
- Realme GT Neo5 SE
- Redmi Note 12 Turbo
- iQOO Z8
- iQOO Neo7 SE
- OnePlus Ace Racing Edition
- Redmi Note 12T Pro
- Oppo K10 5G
EN GÜÇLÜ ANDROİD TELEFONLAR
- OnePlus Ace 3V
- Realme GT Neo 6 SE
- Redmi K70E
- Realme GT Neo5 SE
- Redmi Note 12 Turbo
- iQOO Z8
- iQOO Neo7 SE
- OnePlus Ace Racing Edition
- Redmi Note 12T Pro
- Oppo K10 5G