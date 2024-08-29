Barbie Marka 'Tuğla' Telefon Satışa Çıktı

Barbie marka telefon Avrupa’da piyasaya sürüldü. Üreticiler, gençlerde akıllı telefon kullanımının azaltılması ile ilgili görüşe odaklanan bir pazarlama kampanyası yürütüyor. Öte yandan, dijital detoks yapmak isteyenlerin bu telefona ilgi gösterebileceği düşünülüyor.

Barbie Marka 'Tuğla' Telefon Satışa Çıktı

Barbie dijital detoks yapmak isteyenler için 'tuğla' telefonları piyasaya sürdü. Kapaklı telefon Avrupa'da piyasaya sürüldü ve 'dijital detoks' yapmanın bir yolunu arayan gençleri hedefliyor.

Euronews'te yayımlanan Rebecca Ann Hughes imzalı habere göre Barbie'nin piyasaya sürdüğü 'tuğla' telefon teknolojik olarak bir hayli sade: ön kamerası yok, sınırlı internet erişimi ve tek bir oyun var.

AVRUPA'DA PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Barbie telefon, oyuncak üreticisi Mattel ve Nokia için de telefon üreten HMD işbirliğinde Avrupa'da piyasaya sunuldu. Pembe renkli kapaklı telefon ile dijital bağımlılıkların önüne geçilmesi planlanıyor. HMD'de üst düzey bir yönetici olan Lars Silberbauer, "ABD'de başlayan bu dalgalanmanın Avrupa'ya da geldiğini gördük, giderek daha fazla kişi aslında sürekli dijital bir deneyim yaşamak istemediğini fark ediyor," dedi.

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