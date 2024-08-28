Spotify ve Instagram'dan 'Gerçek Zamanlı' İş Birliği

İki platformun duyuracağı özellikle birlikte, kullanıcılar Spotify hesaplarını Instagram'a bağlayarak çalan şarkıları otomatik olarak paylaşabilecekler. Notlar aracılığıyla paylaşılması beklenen yeni özellik diğer kullanıcılar tarafından DM sekmesinde veya profil sayfalarında görülebilecek.

Şu anda manuel olarak paylaşım yapabilen kullanıcılar, bu özellik sayesinde dinledikleri müzikleri sürekli olarak ve zahmetsiz bir şekilde paylaşma imkanına kavuşacak.

Mevcut durumda Instagram'da şarkı paylaşımı manuel olarak gerçekleştirilebiliyor. Ancak bu yeni özellik, eski Microsoft Messenger (MSN) kullanıcılarının geçmişteki otomatik müzik paylaşımını anımsatabilir. Şu anda Apple Music kullanıcıları için bu özellik mevcut değil, fakat Apple’ın gelecekte benzer bir yeniliği devreye alması mümkün görünüyor.