Bakan Tunç'tan Dikkat Çeken Açıklama: Instagram Yeniden Kapatılacak mı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Instagram'a erişim engeli getirmiş ve tepkiler çığ gibi büyümüştü. Tepkiler ve Instagram yetkilileri ile görüşmeler sonrası erişim açılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün katıldığı bir canlı yayında Instagram'ın bir daha kapanıp kapanmayacağına ilişkin soruya yanıt verdi.

Instagram'ın Türkiye'deki ilgili kurumların talebini yerine getirmemesi halinde tekrar kapatılmasının söz konusu olup olmayacağına ilişkin Tunç, kanunda çocuk istismarı, terör propagandası gibi bazı katalog suçlar bulunduğunu, bunlarla ilgili yapılan ihbarda yargının "Bu içeriği çıkarın" dediğini, ancak çıkarılmadığı takdirde de para, reklam, bant daraltma şeklinde kademeli cezalar uygulandığını anlattı.

'İSTEMEDİĞİMİZ BİR DURUM ORTAYA ÇIKAR'

Sosyal medya şirketlerinin Türk hukukuna saygı duyması gerektiğinin altını çizen Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"(Instagram'da) Burada bazı terör örgütü mensuplarının, propagandaya yönelik hem hesapları var hem de paylaşımları söz konusu oluyor. Özellikle suç teşkil eden bu durumların mahkeme kararları çerçevesinde sosyal medya şirketine gönderildiğinde mutlaka o hesabın kapatılması, mahkeme kararını uygulaması lazım.

Bu adımları atmazlarsa sonuç eğer bant daraltmaya kadar varırsa ki kademeli bir ceza söz konusu, elbette o zaman istemediğimiz bir durum ortaya çıkar. Milyonlarca insanımızın kullandığı sosyal medya platformunun biz kapatılmasını ister miyiz? Elbette ki istemeyiz."