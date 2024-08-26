İzmir Şehir Hastanesi'nde Ameliyatta Paslı Neşter Skandalı!

Göz kapağı düşüklüğü şikâyeti ile İzmir Şehir Hastanesi'ne başvuran 60 yaşındaki Kadriye Özer faciadan son anda döndü.

Birgün'ün haberine göre 16 Ağustos'ta ameliyat önlüğünü giyen ve ameliyathaneye alınan Özer’in gözüne uyuşturucu iğne yapıldı. Ancak ameliyat öncesinde doktor, ameliyathanede malzeme eksikliği ve paslı neşter tespit edince operasyonu iptal etti. Özer, yaşadığı skandalın ardından moraran gözüyle eve gönderildi.

SADECE ÖZÜR DİLEDİLER

Özer yaşadığı mağduriyetle ilgili şöyle konuştu:

"Ameliyat olamadığım halde gözüm şişti ve morardı. Özür dileyip beni eve gönderdiler.

Ameliyat öncesi bu kadar ciddi eksikliklerin fark edilmemesi büyük bir ihmal. Ameliyathanede malzeme eksikliği olduğu durumda nasıl ameliyata hasta sokabiliyorlar? Ayrıca ameliyat ekibi malzemeleri kontrol etmeden bana nasıl uyuşturucu iğne vurabiliyor? Bu ihmallerin bedelini ben ödedim. Yaşadıklarım gerçekten akıl almaz. Konu hakkında şikâyette bulundum."