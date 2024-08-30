Elon Musk'a Ağır Darbe! Banka Hesapları Donduruldu

Elon Musk'ın en büyük şirketlerinden biri olan Satrlink'in banka hesapları Brezilya'da donduruldu. Karar, milyarder iş insanı ile Brezilya hükümetini karşı karşıya getirdi.

Hükümet, karar gerekçesi olarak X platformuna temsilci ataması verdiği sürenin dolmasını gerekçe gösterdi.

ELON MUSK'TAN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

Starlink şirketinin sahibi Elon Musk, şirketin banka hesaplarının dondurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, kararı yasa dışı olarak nitelendirerek, Starlink'in ödeme alamadığı için ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

Ağustos ayının başında medyaya yansıyan iddialarda, söz konusu kararı alan yargıç Moraes'in şirketin yasal temsilcilerinden birini bazı içerikleri kaldırmaması halinde tutuklamakla tehdit ettiği iddia edildi.

Medyaya yansıyabn bir başka iddiaya göre ise yargıç Moraes, 2024 yılının başlarında Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu destekleyen bazı hesapların engellenmesini emrettiği öne sürüldü.

X platormu üzerinden yargıç Moraes'le ilgili paylaşımlarda bulunan Musk, "Alexandre de Moraes, yargıç rolüne girmiş kötü bir diktatördür" ifadelerini kullandı.