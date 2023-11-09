Anonim sohbet platformu Omegle kapandı

Kullanıcıları anonim sohbetler için rastgele eşleştiren popüler çevrimiçi sohbet platformu Omegle, 14 yıl sonra kapandı.

Anonim sohbet platformu Omegle kapandı

2009 yılında piyasaya sürülen Omegle, hızla popülerlik kazanarak yabancılarla çevrimiçi bağlantı kurmak isteyen kullanıcılar için tercih edilen bir platform haline geldi. Bununla birlikte, son yıllarda Omegle, çevrimiçi istismar ve tımarın kolaylaştırılmasındaki rolü nedeniyle artan bir incelemeyle karşı karşıya kaldı.

Platformun kurucusu Leif K-Brooks yaptığı duyuruda bu endişeleri kabul ederek, platformun saldırıların hedefi haline geldiğini ve şirketin artık hizmetinin kötüye kullanımıyla mücadele edemeyeceğini belirtti.

Leif K Brooks yaptığı açıklamada web sitesini işletmenin "artık ne finansal ne de psikolojik olarak sürdürülebilir olmadığını" söyledi.

Omegle'nin kapanış duyurusunda logosunun bir mezar taşı üzerindeki görüntüsü yer aldı.

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