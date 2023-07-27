Alzheimer ile ilgili dikkat çeken araştırma: İlk belirtilerinden biri bulunmuş olabilir

ABD’de yapılan bir araştırma, son yılların en sinsi hastalıklarından biri olarak bilinen alzheimer hastalığının olası bir “ilk belirtisini” kayıtlara geçti.

Chicago Üniversitesi’nde görevli doktor Matthew S. Goodsmith’in öncülüğünde yapılan araştırmalarda bir kişinin koku duyusunu kaybetmesinin gelecekte bir hastalık yaşanabileceğinin sinyali olduğu ortaya çıktı.

Genetik olarak Alzheimer olmaya yatkın kişilerde koku kaybı olduğunu tespit eden uzmanlar koku kaybının beyinde bir iltihaplanmaya sebebiyet verdiğini düşünüyor. Bilim insanları APOE e4 isimli bir gene sahip kişilerin koku kaybı yaşamasının ve bilişsel zayıflama yaşamasının daha olası olduğunu açıkladı.

APOE’nin farklı formlarda bulunduğuna dikkat çeken bilim insanları bu genlerden bireyde iki adet bulunduğunu ve bunların da doğrudan biyolojik ebeveynlerden geldiğini açıkladı. Her iki ebeveynden de bu genleri alan kişilerde Alzheimer riskinin daha yüksek olduğu da kayıtlara geçti.

“ERKEN TEŞHİSTE YARDIMI OLUR”

Neurology isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmada 865 gönüllünün verileri takip edildi. Her 5 yıl boyunca kişilerin koku alma yetenekleri ve hafızaları test edilirken elde edilen sonuçlarda koku kaybı yaşayan kişilerde Alzheimer riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

Araştırmayı yürüten Dr. Goodsmith, “Bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekse de bu sonuçlar demans ve Alzheimer riski yüksek olan insanların erken teşhis edilmesini sağlayabilir” dedi.