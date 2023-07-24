Zam fırtınasında sıra teknolojide: Spotify yüzde 30'un üzerinde zam yaptı

AKP hükümetinin ekonomi politikaları sonucu yükselen döviz, hayatın her alanında zam olarak vatandaşın karşısına çıkıyor.

Zamlardan son olarak teknoloji ürünleri de nasibini aldı.

SPOTIFY YÜZDE 30’UN ÜZERİNDE ZAM YAPTI

Geçen günlerde Xbox Game Pass ve Steam dolar kuruna göre fiyatlarını güncellemişti.

Şimdi ise zam yapan bu şirketlerin arasına ABD merkezli müzik platformu Spotify da katıldı. Yüzde 30'un üzerinde yapılan zamlar ile birlikte mevcut abonelik ücretleri şu şekilde oldu:



