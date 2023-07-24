Zam fırtınasında sıra teknolojide: Spotify yüzde 30'un üzerinde zam yaptı

Yükselen döviz, teknoloji ürünlerine ve abonelik ücretlerine zam olarak yansıdı. Dünyanın en çok kullanılan müzik dinleme platformu Spotify'ın ücretlerine yüzde 30'un üzerinde zam geldi. Platformun en düşük bireysel abonelik ücreti 29,99 TL'den 39,99 TL'ye yükseldi.

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Zam fırtınasında sıra teknolojide: Spotify yüzde 30'un üzerinde zam yaptı

AKP hükümetinin ekonomi politikaları sonucu yükselen döviz, hayatın her alanında zam olarak vatandaşın karşısına çıkıyor.

Zamlardan son olarak teknoloji ürünleri de nasibini aldı.

SPOTIFY YÜZDE 30’UN ÜZERİNDE ZAM YAPTI

Geçen günlerde Xbox Game Pass ve Steam dolar kuruna göre fiyatlarını güncellemişti. 

Şimdi ise zam yapan bu şirketlerin arasına ABD merkezli müzik platformu Spotify da katıldı. Yüzde 30'un üzerinde yapılan zamlar ile birlikte mevcut abonelik ücretleri şu şekilde oldu:

Zam fırtınasında sıra teknolojide: Spotify yüzde 30'un üzerinde zam yaptı - Resim : 1
 

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