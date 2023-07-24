Twitter'da kuş gitti X geldi

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Twitter'da, Elon Musk'ın şirketi satın almasıyla başlayan değişiklikler sürüyor.

Musk'ın patronluğunda yapılan son değişiklikle birlikte Twitter'ın logosundan kuş kaldırıldı ve X logosunu kullanılmaya başlandı.

Musk, değişikliği, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz” ifadeleriyle duyurdu. Yapılan güncellemeyle birlikte Twitter’ın adresi x.com oldu.