Açık alanlarda Wi-Fi Router'lar akıllı telefonlar ve bilgisayarlara güvenlik riski oluşturabiliyor

Kaspersky raporuna göre siber suçlular, Android akıllı telefonlara kötü amaçlı "Wroba.o" yazılımını bulaştırmak için kafeler, barlar, kütüphaneler, oteller, alışveriş merkezleri, havaalanları ve hatta evler gibi çeşitli halka açık alanlarda güvenliği ihlal edilmiş Wi-Fi yönlendiricilerini kullanabiliyorlar

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı telefonlar ve bilgisayarlara açık alanlarda​​​​​​​ Wi-Fi Router aracılığıyla, kötü amaçlı yazılımların hedefi oluyor.

Kaspersky araştırmacıları, Roaming Mantis operasyonunda kullanılan yeni bir DNS değiştirici işlevini raporladı.

YÖNLENDİRİCİLERİ KULLANAN KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM

Bu rapora göre siber suçlular, Android akıllı telefonlara kötü amaçlı "Wroba.o" yazılımını bulaştırmak için kafeler, barlar, kütüphaneler, oteller, alışveriş merkezleri, havaalanları ve hatta evler gibi çeşitli halka açık alanlarda güvenliği ihlal edilmiş Wi-Fi yönlendiricilerini kullanabiliyorlar.

Raporda bu yeni tekniğin şimdilik Güney Kore'deki kullanıcıları hedeflese de çok yakında diğer ülkelerde de karşımıza çıkabileceği belirtiliyor.

Shaoye olarak da bilinen Roaming Mantis, Kaspersky tarafından ilk kez 2018'de gözlemlenen bir siber suç kampanyasının veya operasyonunun adı olarak açıklandı.

Virüs bulaşmış Android cihazlarını yönetmek ve cihazdaki gizli bilgileri çalmak için kötü amaçlı Android paketi (APK) dosyalarını kullanıyor. Ayrıca, iOS cihazları için bir kimlik avı seçeneğine ve PC'ler için kripto madenciliği özelliklerine de sahip olduğu biliniyor.

Bu kampanyanın adı, potansiyel olarak enfeksiyonu taşıyan ve yayan Wi-Fi ağlarında dolaşan akıllı telefonlar aracılığıyla yayılmasından kaynaklanıyor.

DNS DEĞİŞTİRİCİ İŞLEVİ

Kaspersky, kısa bir süre önce Roaming Mantis'in, kampanyada kullanılan kötü amaçlı yazılım Wroba.o (a.k.a Agent.eq, Moqhao, XLoader) üzerinden yeni bir DNS değiştirici işlevi sunduğunu keşfetti.

DNS değiştirici, güvenliği ihlal edilmiş bir Wi-Fi yönlendiricisine bağlı olan cihazın, yasal bir DNS sunucusu yerine siber suçluların kontrolündeki başka bir sunucuya yönlendiren, kötü amaçlı bir program olarak adlandırılıyor.

Bu senaryoda, potansiyel kurbanın cihazı kontrol edebilecek veya kimlik bilgilerini çalabilecek kötü amaçlı bir yazılımı, karşısına çıkan açılış sayfasından indirmesi isteniyor.

Şu anda, Roaming Mantis'in arkasındaki saldırganlar, yalnızca Güney Kore'de bulunan ve çok popüler bir Güney Koreli ağ ekipmanı satıcısı tarafından üretilen yönlendiricileri hedefliyor. Aralık 2022'de Kaspersky, ülkede 508 kötü amaçlı APK indirmesi gözlemledi.

Kötü niyetli sayfalar üzerinde yapılan bir araştırma, saldırganların DNS değiştiriciler yerine smishing yöntemini kullanarak diğer bölgeleri de hedeflediklerini ortaya çıkarttı.

Bu teknikte, kurbanı cihaza kötü amaçlı yazılım indirmek veya kullanıcı bilgilerini çalmak üzere bir phishing sitesine yönlendiren bağlantıları yaymak adına metin mesajları kullanılıyor.

ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Verilen bilgiye göre, Eylül-Aralık 2022 tarihli Kaspersky Security Network (KSN) istatistiklerine göre, Wroba.o kötü amaçlı yazılımının en yüksek tespit oranı yüzde 54,4 ile Fransa, yüzde 12,1 ile Japonya ve yüzde 10,1 ile ABD'de gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Suguru Ishimaru, şunları kaydetti:

"Virüslü bir akıllı telefon kafeler, barlar, kütüphaneler, oteller, alışveriş merkezleri, havaalanları ve hatta evler gibi çeşitli halka açık yerlerdeki 'sağlıklı' router’lara bağlandığında, Wroba.o kötü amaçlı yazılımı bu router’ları tehlikeye atabilir ve ona bağlı cihazları da etkileyebilir. Yeni DNS değiştirici işlevi, güvenliği ihlal edilmiş Wi-Fi router’ını kullanarak kötü amaçlı ana bilgisayarlara yönlendirme ve güvenlik güncellemelerini devre dışı bırakma gibi neredeyse tüm cihaz seçimlerini yönetebiliyor. Bu keşfin Android cihazların siber güvenliği için son derece kritik olduğuna inanıyoruz çünkü hedeflenen bölgelerde geniş çapta yayılma potansiyeline sahip."

İnternet bağlantısını bu enfeksiyondan korumak için Kaspersky araştırmacıları şu önerilerde bulundu:

"DNS ayarlarınızın kurcalanmadığını doğrulamak için router’ınızın kullanım kılavuzuna bakın veya destek için internet servis sağlayıcınız ile iletişime geçin. Router’ınızın web arayüzü için kullanılan varsayılan kullanıcı adını ve parolayı değiştirin ve firmware yazılımını resmi kaynaktan düzenli olarak güncelleyin. Hiçbir zaman üçüncü taraf kaynaklardan router yazılımı yüklemeyin.

Android cihazlarınız için de üçüncü parti mağazaları kullanmaktan kaçının. Ayrıca, güvenli olduklarından emin olmak için her zaman tarayıcı ve web sitesi adreslerini kontrol edin; veri girmeniz istendiğinde "https://" güvenli bağlantı olduğunu teyit etmeyi unutmayın. Cihazlarınızı bu ve diğer tehditlerden korumak için Kaspersky Premium gibi bir mobil güvenlik çözümü kullanın."

Kaynak: AA