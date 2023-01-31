Açıklama geldi: Sony, Türkiye'den çekiliyor mu?

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği ve elektronik üreticilerinden Sony, Türkiye'den çekileceğine dair iddiaları yalanladı.

Açıklama geldi: Sony, Türkiye'den çekiliyor mu?

Sony, Türkiye pazarında satışta olan kategorilerden televizyon ve ses sistemlerinde optimizasyona gidileceği açıklamasını yaptı. Japon elektronik devinden yapılan açıklama “Televizyon ve ses sistemlerinde optimizeye gidildi. Ancak müşteri hizmetlerimiz devam edecek” yönünde oldu.

Sony Türkiye’nin kurumsal iletişim yetkilileri, Sony’nin Türkiye’den çıkacağı yönündeki haberleri ise yalanladı. Şirket, Türkiye’de satışta olan diğer ürün gruplarından kamera sistemleri ve Playstation oyun konsolu için globalden herhangi bir açıklama gelmediği bilgisini de paylaştı.

Tüketici elektroniği sektöründeki şirketlerin kimi ürün gruplarını Türkiye pazarından çekmesi veya üretimi durdurmalarının arkasında, yüksek döviz kuru ve alım gücündeki düşüş nedeniyle azalan operasyonel karlılıkları gösteriliyor.

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