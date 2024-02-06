166 milyon yıl önce yaşamış yeni dinozor türü bulundu

İskoçya'da, 166 milyon yıl önce yaşamış yeni bir kanatlı dinozor türü keşfedildi.

Ceoptera evansae olarak adlandırılan bu gökyüzü canavarının 166 ila 168 milyon yıl önce Orta Jurasik dönemde yaşadığı düşünülüyor.

Paleontologlar fosil kalıntılarını 2006 yılında Skye Adası'ndaki Elgol'e yaptıkları bir saha gezisinde tespit etmişti. Özel Bilimsel İlgi Alanı olduğu için araştırma ekibi sadece sahile düşen kayalardan örnek toplayabildi.

O zamandan bu yana Ceoptera örneğini hazırlamak ve bazıları tamamen kayaya gömülü kalan kemiklerin taramalarını yapmak için yıllar harcandı.

Geriye sadece omuz, kanat, bacak ve omurga parçaları kalmış olsa da araştırmacılar bu kalıntıların pterozorların evrimi ve çeşitliliği hakkında önemli bilgiler sağladığını söylüyor.

Yeni tür, Darwinoptera olarak bilinen ve birçok fosili Çin'de bulunan 25 milyon yıldan daha uzun süredir varlığını sürdürmüş olabilecek bir gruba ait.

Doğa Tarihi Müzesi'nden Paul Barrett, "Ceoptera, uçan sürüngenlerin evrimindeki birkaç önemli olayın zamanlamasını daraltmaya yardımcı oluyor. İngiltere'nin Orta Jura'sında ortaya çıkması tam bir sürpriz oldu. Bu, ait olduğu gelişmiş grubun düşündüğümüzden daha erken ortaya çıktığını ve hızla neredeyse dünya çapında bir dağılım kazandığını gösteriyor" dedi.