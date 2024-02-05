Gelişen teknoloji, saç kesimi ve tasarımında yeni ufuk açıyor

Artırılmış gerçeklik (AR), yapay zeka (AI), makine öğrenimi (ML), hareket sensörleri gibi teknolojiler birçok sektörün geleceğine yön veriyor. Müşteri deneyimlerini geliştirmekten operasyonları optimize etmeye kadar farklı hususlarda kullanılırken şimdi de güzellik endüstri bu teknolojilerle dönüşüyor.

Teknolojinin saç kesimi ve tasarımına sağladığı faydalar hakkında bilgi veren 333 Hair Art Kurucusu ve Saç Stilisti Nuray Aral, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Saç tasarımı, sadece teknik beceriden ibaret bir süreç değil, aynı zamanda derin bir sanatsal ifade biçimidir. Amacımız, her müşterimizi sanat eseri gibi kabul ederek onlara en yakışan tarzı yaratmak. Bunun için kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Yeni teknolojiler, bu alanda devrim yaratıyor ve bizim gibi yenilikçi stilistlere daha yaratıcı ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunma fırsatı tanıyor. Müşterilerimizin yüz hatlarına, saç tipine, tercihlerine ve beklentilerine en uygun saç modelini belirlemek için teknolojiden faydalanıyoruz. Yeni teknikler geliştiriyor, güncel trendleri takip ediyor ve eğitimlerimize devam ediyoruz.”

“Yapay zekayı işimize entegre ediyoruz”

Teknolojik yenilikleri iş süreçlerine entegre ettiklerine dikkat çeken 333 Hair Art Kurucusu ve Saç Stilisti Nuray Aral, “Yapay zeka destekli saç stili simülasyonu gibi teknolojik yeniliklerden faydalanıyoruz. Misafirlerimizin memnuniyetini ön planda tutarak, her birine özel deneyimler sunmak için gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Çünkü misafirlerimizin memnuniyeti, motivasyonumuzun temelini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

“Teknoloji, saç kesimi ve tasarımında yeni bir çağ başlatıyor”

Teknolojinin saç kesimi ve tasarımında yarattığı etkinin önemine dikkat çeken Nuray Aral, sözlerini şöyle noktaladı:

“Teknoloji, saç kesimi ve tasarımında yeni bir çağ başlatıyor. Müşteriler artık farklı saç modellerini, renkleri ve stilleri artırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojileri sayesinde önceden deneyebiliyor. Böylece kendilerine en uygun stilleri keşfedebiliyor ve deneyimleyebiliyorlar. Stilistler ise milimetrik kesim hassasiyeti kazanabiliyor. Daha yaratıcı ve özgün saç modelleri oluşturabiliyor. Teknoloji, hem stilistlerin hem de müşterilerin hayatını kolaylaştırıyor. Biz de 2016’da İstanbul Akatlar’da kurduğumuz merkezimizle çıktığımız yola “Saçınızdaki sanatı yaratmanın peşine düştük” felsefesiyle devam ediyoruz. Gerek saç uygulamaları, gerek makyaj ve kişisel bakım hizmetlerimizle haftanın 6 günü tüm enerjimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz."