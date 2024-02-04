Katlanabilir ekranlı iPhone geliyor

Akıllı telefonların devrim niteliğinde teknolojilerinden biri olan katlanabilir ekranlar, son birkaç yılda trend haline geldi.

Başta Samsung olmak üzere birçok üretici, kendi markasının katllanabilir ekranlı telefonlarını piyasaya sürdü. Üstelik Samsung katlanabilir ailesini seri haline getirdi; piyasada şu anda birden fazla katlanabilir ekranlı Samsung telefon bulunuyor ve bunun devamı da gelecek. Bunun yanı sıra Apple'ın da katlanabilir ekranlı telefonundan ilk net bilgiler geldi.

KATLANABİLİR EKRANLI İPHONE VE İPAD YOLDA

Apple'ın katlanabilir akıllı cihazına dair söylentiler uzun zamandır sürüyor ve bugüne kadar görülen patentler Apple'ın böyle bir ürün üzerinde çalışıp çalışmadığını kesin olarak bilmemize engel olsa da mühendislerinin bu alanda araştırmalar yaptığını gösteriyor.

Yeni bilgiler, teknoloji devlerinin tedarik zincirlerinde pek çok kaynağı bulunan Güney Koreli teknoloji sitesi The Elec'ten geldi. Paylaşılan bilgilere göre Apple, geçtiğimiz yıl Samsung ve LG'den 6 ve 7 inç büyüklüğünde katlanabilir ekran örnekleri talep etti. Yine de The Elec'e göre Apple'ın planları, 7-8 inç büyüklüğünde bir katlanabilir cihaz satışa sunmak.

Henüz ilk katlanabilir Apple cihazın özelliklerini bilmiyoruz. Cihaz diyoruz çünkü Apple'ın katlanabilir ekranlı bir iPhone mu iPad mi piyasaya süreceği dahi belli değil.

Son mali raporlarda iPad satışlarının düştüğü görülüyor. Bu nedenle Apple, iPad gelirlerini yükseltmek için katlanabilir bir iPad mini çıkarma ihtimali yüksek. The Elec'e göre Apple'ın ilk katlanabilir cihazı 2026-27 yıllarında piyasaya çıkacak.

Cihazın teknik özellikleri hakkında da şu an için somut bilgiler bulunmuyor.