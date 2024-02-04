Uzaydan dönüşe geçen Alper Gezeravcı'dan yeni mesaj: Ülkeye dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum
Uzaya Türkiye'den ilk kez çıkan unvana sahip astronot Alper Gezeravcı, dönüşe geçerken sosyal medyadan bir mesaj daha paylaştı. Gezeravcı, ülkeye dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.
Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Paylaşımına "Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar!" diye başlayan Gezeravcı, şunları kaydetti:
"Yükselen ay yıldızımızın ışığında, bilim ve keşfin sınırlarını genişletirken, bu anın kıymetini ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. Dünya'ya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz. Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
Kaynak:AA