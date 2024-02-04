İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan kazada yaralanan polise ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te düşen ve iki polisin yaşamını yitirdiği kazadan yaralı kurtulan Emrullah Yıldız'ı ziyaret etti.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan kazada yaralanan polise ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te düşen helikopterde yaralanan Teknisyen Polis Memuru Emrah Yıldız'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkiinde kaza kırıma uğrayan helikopterimizde yaralanan Teknisyen Polisimiz Emrah Yıldız kardeşimizi Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettik. Sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Allah'tan yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacak" dedi.

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