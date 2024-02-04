Saldırıya uğrayan Santa Maria Kilisesi'nde ilk pazar ayini

Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı sonrası ilk Pazar ayini yapıldı.

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Saldırıya uğrayan Santa Maria Kilisesi'nde ilk pazar ayini

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde 28 Ocak Pazar günü saat 11.40 sıralarında iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından ilk Pazar ayini yapıldı.

Ayin öncesi kilisenin çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Sabah 11.00'de başlayan ayinde, saldırıda hayatını kaybeden 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan için bir anma yapılırken, Cihan'ın fotoğraflarının yer aldığı ayrı bir alana mumlar dikildi.

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kilise Saldırı Sarıyer
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