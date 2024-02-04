Mehmet Şimşek'in yeni Merkez Bankası Başkanı'na güveni tam

Bakan Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın yeni başkanına güvendiğini belirterek, "Desteğimiz tamdır" dedi.

Mehmet Şimşek'in yeni Merkez Bankası Başkanı'na güveni tam

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve ekibine güven ve desteklerinin tam olduğunu bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından, Karahan'ın göreve başlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Karahan'ın bugün yeni görevine başladığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlar arası eş güdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki yeni dönemde Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan, ilk kadın başkan Hafize Gaye Erkan, 7 ay 23 gün sonra "görevden affını" istemiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alınmıştı.

Hafize Erkan'ın yerine Fatih Karahan göreve getirilmişti.

Kaynak: AA

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