MESEM kapsamında çalışan bir çocuk daha hayatını kaybetti

BirGün'den Deniz Güngör'ün haberine göre, Kilis’te 17 yaşındaki Murat Can Eryılmaz MESEM kapsamında çalıştırıldığı inşaatta yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Eryılmaz son 5 ayda MESEM kapsamında çalıştırılırken ölen 8'inci çocuk oldu.

Eryılmaz yaklaşık 72 gündür Malatya Turgutlu Özal Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğum bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Çalıştığı şantiyede hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı iddia edilen Eryılmaz, 21 Kasım’da çalıştırıldığı 13 katlı inşaatın 8. katından düşerek yaralanmıştı.

ADLİ VAKA SAYILDI

Eryılmaz’ın çalıştırıldığı inşaatta hiçbir şekilde iş güvenliği önlemlerinin alınmadığına dikkat çeken ismini vermek istemeyen bir yakını şunları söyledi: “Murat Can’ın şu anda yüksekten mi düştü yoksa itildi mi bilmiyoruz. Olay adli vaka olarak sayıldı. Murat Can 21 Kasım’da Mesleki Eğitim Merkezi’ne bağlı işverenin gitmesini istediği binaya gidiyor. İnşaat halindeki 13 katlı binada iskele yok, korkuluk, file gibi herhangi bir ekipman yok” dedi.

İNŞAAT SÜRÜYOR

Olay sırasında Eryılmaz’ın yanında bir ustanın olduğuna dikkat çeken yakını şunları aktardı: “Usta Murat Can’ın bir ifadesinde düştüğünü görmediğini, başka bir ifadesinde ise gördüğünü iddia ediyor. Karakola gidip suç duyurusunda bulunduk. İnşaatta bir şantiye şefi var mı, yapı denetim belgesi var mı bilmiyoruz ve Murat Can’ın yaşamını yitirdiği binanın şu anda inşaatı devam ediyor.”

İşçi Sağlı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) Çocuk İşçi Ölümleri Raporu’na göre, MESEM kapsamında kayıtlı 1,5 milyon öğrenci bulunurken bu öğrencilerin 300 bini 18 yaş altı çocuklardan oluşuyor.