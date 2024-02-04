Güldür Güldür Show ekibi özür diledi

Tepki çeken 'gazi' skeciyle ilgili açıklama geldi. Güldür Güldür ekibi skecin anlam bakımından bağlamından kopartıldığını ve asıl anlatılmak istenenin çarpıtıldığını ifade etti.

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Güldür Güldür Show ekibi özür diledi

Show TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show'da yayınlanan bir skeçte, gazilere ithafen kullanılan "Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözleri sosyal medyada tepki çekti. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan skecin ardından açıklama yapan ekip, özür diledi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Güldür Güldür Show hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, "Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum. Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden Gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez. Ulvi Gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

'KAHRAMAN GAZİLERİMİZDEN ÖZÜR DİLİYORUZ'

Eleştirilerin ardından skeci yayından kaldıran Güldür Güldür'ün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"YouTube'da yayınlanan ve sosyal medyada bahsi geçen skecimiz toplumsal ve kültürel değerleri hiçe sayan yozlaşmış bir karakterin eleştirisidir. Niyetimiz ortak değerlerin korunmasına vurgu yapmakken, skeç içerisinden alınmış bir kesit anlam ve bağlamından kopartılmış, vermek istediğimiz mesajın tam aksi bir anlam ortaya çıkmıştır. Bu durumu üzülerek karşılıyor ve bahsi geçen skeci yayından kaldırıyoruz. Kahraman gazilerimizden özür diliyoruz."

KANALDAN AÇIKLAMA GELDİ

Show TV’den yapılan açıklamada söz konusu skecin yayınlanmaya uygun görülmediği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal medyada eleştiri konusu yapılan Güldür Güldür skecinde yer alan ifadeler, kanal yönetimimizin yayın ön izlemesi neticesinde, program yapımcısı ile de mutabık kalınarak yayınlanmaya uygun görülmediğinden Show TV ekranlarında yayınlanmamıştır. Durumu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."

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