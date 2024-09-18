Süper Kanlı Ay Sonrası Bu 2 Burç İçin Her Şey Çok Farklı Olacak
Dün akşam gerçekleşen Süper Kanlı Ay tutulmasının burçlar dünyasında yaratacağı etkiler merak ediliyor. Bazı burçlar için yeni bir sürecin başlayacağı belirtilirken, Süper Kanlı Ay sonrası en büyük etkinin oluşacağı 2 burç dikkat çekti.
Gökyüzünde meydana gelen değişimler, burçlar üzerinde birçok değişimin tetikleyicisi olmakta. 17-18 Eylül gecesi görülen Süper Kanlı Ay, 2024 yılının son gökyüzü olayı olarak kayıtlara geçerken, astrologlar yılın geri kalanında bu doğa olayının çarpıcı sonuçlara neden olacağını savundu.
Astrologlar, Süper Kanlı Ay sonrası en büyük dönüşümü yaşayacak 2 burca dikkat çekerken, geriye kalan 10 burcu nelerin beklediğine ışık tuttu.